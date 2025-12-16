Reprodução/@zezedicamargo Zezé di Camargo

Zezé Di Camargo divulgou um pedido de desculpas nesta terça-feira (16) após afirmar que o SBT“se prostituiu” ao receber o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no lançamento do SBT News. O cantor reconheceu o erro, disse que a declaração causou desconforto e explicou o contexto da fala, que gerou críticas e repercussão nas redes sociais.

A retratação foi publicada após a repercussão negativa do vídeo divulgado na segunda-feira (15). No comunicado, Zezé Di Camargo afirmou que a expressão teve sentido figurado e que não houve intenção de ofender mulheres ou a família Abravanel.

O sertanejo declarou que a escolha das palavras provocou interpretações indesejadas. Segundo ele, a fala acabou associada a um discurso machista, avaliação feita inclusive pela primeira-dama Janja, que se manifestou publicamente sobre o caso.

No texto divulgado, Zezé Di Camargo afirmou: "Apesar disso, a expressão foi mal interpretada. Em nenhum momento houve a intenção de desrespeitar as mulheres da família Abravanel ou qualquer mulher. Ainda assim, minhas palavras causaram desconforto, e por isso peço desculpas sinceras".

O cantor também reforçou que não teve a intenção de atacar diretamente a emissora ou as herdeiras de Silvio Santos . A declaração ocorreu após forte repercussão negativa entre internautas e profissionais do meio artístico.

Críticas ao SBT e reação pública

A fala inicial ocorreu após a presença de Lula e do ministro Alexandre de Moraes no evento de lançamento do SBT News. Apoiador declarado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Zezé Di Camargo criticou a mudança de posicionamento da emissora e pediu que o SBT não exibisse o especial de Natal já gravado, solicitação que foi atendida.

No vídeo que viralizou, o cantor afirmou: "Diante da situação que eu vi no SBT, das pessoas mudando totalmente a maneira de pensar, principalmente das filhas do Silvio Santos pensando totalmente diferente do que o pai pensava... Uma coisa eu sempre disse na minha vida: filho que não honra pai e mãe, para mim, não existe".

Em outro trecho, Zezé Di Camargo buscou amenizar o tom do discurso. "Juro por Deus que isso não faz parte do meu pensamento. Não tenho nada contra ninguém, peço que o Brasil se saia da melhor maneira possível, torço pelo povo brasileiro porque eu vivo e dependo do povo brasileiro", declarou.