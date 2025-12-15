Reprodução/ Instagram Virginia e Ana Castela

Virginia e Ana Castela estão no centro de outra polêmica. Dessa vez, tudo começou depois da apresentadora do SBT ter dublado um áudio. Parte da web argumentou que a postagem foi uma indireta para a namorada de Zé Felipe.



No vídeo, a ex-mulher do cantor aparece dublando um áudio de Leila, personagem interpretada por Juliana Paes no seriado "Os Donos do Jogo", da Netflix.





“Você é a responsável pelas transformações do meu marido?”, começa o trecho. “Não tá outra pessoa?”, pergunta outra voz. Em seguida, a personagem responde: “Tá irreconhecível. Quer apostar em alguma égua? Ele é viciado”.



Assista:

Virgínia em novo vídeo: “você é a responsável pelas transformações do meu marido? Tá irreconhecível, quer apostar em alguma égua? Ele é viciado!”pic.twitter.com/5LNAHmlfZa — Nazaré Amarga (@NazareAmarga) December 13, 2025





A publicação dividiu opiniões. Enquanto alguns defenderam que foi uma indireta para Ana Castela, outros disseram que a dublagem não tinha relação com a boiadeira.

"Pelo amor, isso é uma indireta bem das retas. Ana Castela que se cuide", iniciou um internauta. "Pessoal, é só o áudio de uma série. Nem com o Zé Felipe, ela está mais. Deixem a Virginia e a Ana em paz, nem tudo é indireta", refletiu uma segunda.

As duas já tinham protagonizado outra celeuma virtual em novembro, quando Ana Luiza Sanches, uma das amigas de Ana Castela, fez uma série de críticas sobre Virginia.

Relembre

Após meses de especulações, em novembro deste ano, Ana Castela assumiu o relacionamento com o sertanejo Zé Felipe. Eles oficializaram o namoro seis meses depois que o cantor se separou de Virginia Fonseca.

Zé e Virginia ficaram juntos por cinco anos. Da antiga relação, tiveram três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Os dois têm se dividido para criar as crianças.

Virginia também está namorando. A apresentadora do SBT se relaciona com Vini Jr., jogador do Real Madrid. Ela, inclusive, faz viagens recorrentes à capital espanhola para ver o namorado e acompanhá-lo nos principais jogos.