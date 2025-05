Reprodução/Internet Silvia Abravanel questiona decisões da irmã no SBT e revela o que faria diferente

Silvia Abravanel expôs divergências com a condução da nova fase do SBT sob o comando de Daniela Beyruti. Em entrevista ao Programa Flávio Ricco, exibido pela TV Leo Dias, a apresentadora criticou a atual gestão da irmã e afirmou que adotaria uma abordagem diferente, com foco em resgatar a essência popular da emissora fundada por Silvio Santos (1930-2024).

“Ninguém vai ser o Silvio Santos. O Silvio Santos foi único. Então a gente tem que trazer o SBT antigo para agora, porque era o que dava certo. As pessoas querem isso”, disse Silvia Abravanel.

Na conversa com o jornalista, a diretora de TV afirmou que o foco do SBT não deve ser em inovação, e sim em manter a identidade original do canal. “Televisão não é inovação, principalmente o SBT, que é classe C e D”, sinalizou.

Resgataria clássicos

A herdeira do empresário ressaltou que seu caminho envolveria a volta de formatos consagrados que fizeram história na programação do SBT. “Eu iria resgatar realmente coisas… como a Patrícia está fazendo, resgatando quadros do Silvio Santos”, disse.