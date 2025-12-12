Reprodução/Globo A mãe de Isabella Nardoni comentou sobre o crime

Ana Carolina Oliveira reafirmou nesta sexta-feira (12) que continuará com as medidas judiciais contra Carol Lekker após a expulsão da ex-participante de A Fazenda 17 por agressão contra Duda Wendling. A mãe de Isabella Nardoni afirmou que a saída da influenciadora não encerra o caso e destacou que “o caso segue sendo encaminhado às instâncias competentes”.

A declaração foi dada ao Metrópoles, que publicou a posição atualizada de Ana Carolina. Ela disse que considera graves as falas de Carol sobre o enteado de 4 anos e defende que a ex-peoa deve responder formalmente às autoridades responsáveis.

Ana Carolina lembrou que pediu a retirada de Carol do programa ainda em outubro, após a ex-Miss Bumbum simular uma tesoura com os dedos e dizer: “E eu assim, com a tesoura em cima [dele], assim. Você sabe que isso aí é importante? Eu vou cortar isso aí”. Ela afirmou que a fala ultrapassou qualquer limite. “Mantenho minha posição de que Carol Lekker deve responder juridicamente pelas falas e ameaças dirigidas ao enteado”, declarou.

A mãe de Isabella criticou a permanência da influenciadora no reality naquele momento e afirmou que a medida disciplinar deveria ter ocorrido antes da agressão. “Na minha visão, a saída da participante do programa já deveria ter ocorrido no momento em que ela fez declarações graves sobre ele, para que pudesse responder às autoridades responsáveis”, disse.

Na época, Ana Carolina protocolou um pedido de apuração e enviou um ofício à Record. Ela pediu que a emissora também investigasse internamente o episódio que ganhou grande repercussão nas redes sociais.

O iG tentou contato com Ana Carolina e com Carol Lekker para esclarecer o posicionamento atual, mas não recebeu um retorno até o momento.

Expulsão após agressão em A Fazenda 17

Carol Lekker foi expulsa do reality após partir para cima de Duda Wendling, que havia mexido em pertences da influenciadora. Segundo a Record, a ex-peoa violou uma regra do programa e “colocou em risco a integridade física de outro participante”. O comunicado foi lido pela Fazendeira Saory Cardoso durante a formação das atividades da semana.

A imagem mostrou o momento em que Carol tenta aplicar um “mata-leão” em Duda. A ação durou poucos segundos, mas foi imediatamente percebida pelos demais peões, o que levou à avaliação da produção e à decisão pela saída imediata.