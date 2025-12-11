Reprodução/Internet Carol Lekker foi expulsa após confronto físico com Duda Wendling

Carol Lekker foi expulsa de A Fazenda 17 na madrugada desta quinta-feira (11). A modelo foi desclassificada do reality show depois de protagonizar um barraco com a atriz Duda Wendling nos últimos minutos do episódio ao vivo do programa na Record na noite de quarta, dia 10. Além de ter dado um mata-leão no affair de Luiz Otávio Mesquita por conta de uma maquete, Carol fez questão de destruir diversos objetos pessoais da atriz de Cúmplices de Um Resgate, do SBT.

A modelo gritou com a atriz e precisou ser advertida por Adriane Galisteu durante a transmissão ao vivo da atração na programação da Record. A briga aconteceu logo depois da rival manusear uma maquete feita por Carol. A tensão começou quando Duda mexeu na peça artesanal criada pela modelo. “Tira a mão das minhas coisas”, reclamou Carol, que segurou a atriz pelas costas.

“Você está maluca?”, reagiu Duda Wendling. Ao notar o início do conflito, Adriane Galisteu tentou conter a peoa. “Carol, o que é isso?”, questionou. “Ela mexeu em uma coisa que eu passei a tarde inteira fazendo”, justificou a participante. Mesmo com o alerta da apresentadora, Carol continuou exaltada. “Não é agressão, ela meteu a mão, e eu tirei da mão dela”, insistiu. Luiz Otávio Mesquita interveio e lembrou das normas do programa: “Não pode encostar”.

Alerta ao vivo

Galisteu reforçou: “O jogo tem regras. Não é porque está acabando que as regras estão acabando. Respeitem as regras e se respeitem”. Minutos depois, Carol foi ao quarto e passou a jogar os pertences de Duda no chão. A atriz reagiu e ironizou a ação da rival: “Quebrar as coisas pessoais pode, produção?”. A modelo seguiu exaltada: “Olha aí, otária. Quer show? Eu vou te mostrar o que é show. Não era isso que você queria?”. Duda respondeu em tom de deboche: “Faz seu show”.

Diante da escalada da confusão, um ninja entrou na casa para conter os ânimos. Carol então se retirou do quarto e começou a chorar. “Eu não aguento mais essa p*rra”, gritou. “Eu estou cansada, eu vou estourar. Essa menina chegou, sentou… Que pesadelo!”, disse.