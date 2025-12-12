Reprodução/Record Toninho Tornado eliminado em A FazendaToninho Tornado eliminado em A Fazenda

O comediante Toninho Tornado foi eliminado de A Fazenda, reality show da Record na última quinta-feira (11). O humorista recebeu apenas 26,92% dos votos em uma berlinda contra Duda Wendling e Luiz Otávio Mesquita. "Faz parte", disse o comediante ao se despedir.

Durante o programa ao vivo, Adriane Galisteu fez o discurso de eliminação e revelou qual peão deveria retornar para a sede do reality show.

"A ordem do anúncio não tem a ver com a quantidade de votos que cada um recebeu", iniciou. "Quem avança para o top 7, que chega com tudo na última semana do game, é você… O jogo só está começando! Pode voltar, sobe, Mesquitinha", anunciou.





Na sequência, a comunicadora revelou o segundo participante salvo pelos telespectadores e, consequentemente, quem deixaria o jogo. "Quem também é top 7… Antes de mais nada, vocês dois deram o nome. Quem vai seguir disputando o título da temporada é você. Volta lá, Duda", disse.

Quem é Toninho Tornado?

O humorista de 51 anos, criador do meme "Calma, Calabreso", foi um dos participantes de A Fazenda 17. O bordão, que viralizou nacionalmente após ser citado por Davi Brito no BBB 24, já circulava nas redes sociais graças às pegadinhas e vídeos bem-humorados de Toninho, marcados pelo uso intencional de palavras com gênero trocado, como "borboleto" e "CNPjoto".

Segundo ele, a brincadeira nasceu de um amigo que vivia de ressaca. "Tá meio estressado hoje, ô delício?", contou o humorista. A personalidade irritadiça do amigo inspirou Toninho a inverter o gênero das palavras, trocando o "a" pelo "o".

Natural de Belo Horizonte, mas criado desde bebê na periferia de São Paulo, Toninho é ator. Começou no teatro na adolescência e lutou por 26 anos até conseguir sua primeira aparição na TV, em 2013, quando foi contratado para o Programa João Kleber, na RedeTV!.

Atualmente, Toninho acumula quase 4 milhões de seguidores no Instagram e também faz sucesso no YouTube, onde publica vídeos recheados de humor. Antes da fama nas redes, trabalhou no circo e sempre sonhou com o estrelato na televisão.

Sobre a Fazenda

A 17ª temporada se mostrou uma edição marcada por novidades e grandes nomes no elenco. A emissora apostou alto no reality show que está gerando muito entretenimento e muito bafo no canal da Barra Funda.