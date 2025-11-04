Reprodução/ Instagram @anacarolinaoliveira_oficial Ana Carolina é mãe de Isabella Nardoni

Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni, passou a receber vários questionamentos nas redes sociais sobre a série "Tremembé", do Prime Video. Isso porque, em um dos episódios, a reconstituição encenada do assassinato da filha dela é mostrada.

Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 2,6 milhões de seguidores, ela foi categórica em afirmar que não assistiria ao seriado. Segundo ela, é uma forma de conseguir preservar a própria "saúde mental".





"Não vou assistir à série. Eu escolhi fazer isso. É algo que conta a minha história, mas uma coisa é certa: estou falando da minha filha, da minha história, do que eu vivi. Outra coisa é como se eu estivesse vivenciando a cena do crime”, disse.

"O que me preocupa nessas questões é o objetivo de levar criminosos aos holofotes e tratá-los como celebridades, sem a devida seriedade de cada caso. Nós, que ficamos, somos vítimas secundárias e merecemos respeito. Precisamos de cuidado”, acrescentou.

A vereadora de SP, pelo partido PODE, ainda frisou, aos espectadores que fossem assistir à obra, que tivessem responsabilidade pelas temáticas sensíveis abordadas na narrativa. "Peço responsabilidade para que não tratemos esses criminosos como celebridades. Que possamos distinguir o que é real do que é ficção", concluiu.

Saiba mais

"Tremembé" conta com cinco episódios e chegou ao catálogo do Prime Video na última sexta-feira (31). A vida de presidiários que chocaram o país com seus crimes, no presídio que dá nome à obra, é mostrada. Um dos destaques é Marina Ruy Barbosa interpretando Suzane von Richthofen.

Caso Nardoni

Isabela Nardoni foi assassinada em 2008, quando tinha apenas cinco anos de idade. A Justiça concluiu que o pai, Alexandre Nardoni, e a madrasta, Anna Carolina Jatobá, foram os autores do crime, mesmo com depoimentos controversos entre ambos.