Reprodução/Internet Tiago Leifert relembrou crise com Corinthians

Tiago Leifert, hoje no SBT, relatou em vídeo divulgado nesta quinta-feira (11) que um apresentador do Globo Esporte fazia flexões antes de entrar no ar para “inchar” os braços e parecer mais forte diante das câmeras.

O relato foi exibido em vídeo publicado no canal do apresentador. No registro, Tiago afirmou: “Eu trabalhava na Globo, tinha apresentador que antes de entrar no ar, não vou falar o nome da pessoa, mas ele abaixava no estúdio e fazia flexão de braço para inchar o braço dele. Ele ia entrar no ar com o braço inchado”.

Leifert comentou que, durante os seis anos em que comandou o Globo Esporte, manteve rotina simples e concentrada na pauta do programa.

“Pô, na boa, irmão, e o conteúdo do programa, cara? Você tem que se preocupar com o conteúdo do programa. Eu usava sempre a mesma roupa, pô, o meu guarda-roupa era o guarda-roupa da Mônica. Você abria, tinha só camisa polo, só pulôver e calça jeans”, disse o apresentador.

Tiago, que está no comando do The Voice Brasil, lembrou que não havia tempo para montar looks elaborados. “Não dava tempo de eu ficar escolhendo a roupinha. Pode olhar meus seis anos e meio de Globo Esporte. Eu usava um All Star cinza. Pode olhar”, disse. Leifert relatou que recebeu críticas por repetir calçados. “Depois, xingaram tanto meu tênis que eu tive de jogar ele fora. Falavam: ‘Você só tem esse?’”.

Na sequência, o apresentador comparou seu estilo com o de outros comunicadores. Ele citou Marcos Mion de forma bem-humorada: “Acho que os caras estavam acostumados de ver, sei lá, o Mionzeira usando cada hora um tênis diferente”. O jornalista completou que mantinha outros pares simples: “Eu tinha um All Star vermelho, um All Star preto, um All Star azul e um All Star cinza. Pode pegar. Vocês vão ver”.

O ex-apresentador voltou ao episódio da flexão e demonstrou surpresa com o comportamento do colega. “Voltando, tinha um cara que fazia flexão de braço para entrar no ar. Para inchar. E, pô, não é possível”, afirmou.

Leifert descreveu sua rotina intensa na época. “Eu entrava lá 6:30 da manhã para fazer o programa e era super corrido, e eu tinha que decupar um monte de jogo. Pô, não dá tempo de eu me preocupar com o meu bíceps, entendeu?”, relatou.