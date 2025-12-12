Reprodução/Instagram/@angelicaksy Apresentadora Angélica

A trajetória da apresentadora Angélica é marcada por episódios traumáticos que tiveram grande impacto em sua vida. Desde um assalto, quando presenciou o pai ser baleado aos três anos, até um pouso forçado que colocou toda a sua família em risco, esses momentos de vulnerabilidade funcionam, para ela, como um renascimento.

Em entrevista ao videocast Conversa Vai, Conversa Vem, Angélica afirmou que as tragédias foram cruciais para desenvolver sua força emocional. "Agradeço a todas elas porque, de alguma forma, me constituíram assim, me colocaram nessa força, me ensinaram muito", disse.

Segundo a apresentadora, o trauma deixou marcas profundas em sua vida. Após o assalto, passou a ter medo de pessoas, evitava contato visual e andava sempre próxima à saia da mãe quando saía à rua.





Foi nesse período que a televisão entrou em sua vida. A mãe, tentando ajudá-la a lidar com o trauma, começou a levá-la a programas de TV, como os de Chacrinha (1917–1988). "Aquilo me alegrava. A televisão virou um mundo para mim. Foi através desse assalto. Se não fosse isso, talvez não tivesse acontecido", revelou.

Casada e mãe de filhos, Angélica também enfrentou um acidente aéreo. O pouso forçado lhe trouxe feridas emocionais, desencadeando crises de pânico. "Fiquei muito mal de cabeça", relembrou.

Além disso, ela destacou outro momento de grande dor: quando viu Benício, seu segundo filho, correr risco de vida após um grave acidente no mar, ao cair de uma prancha. "A experiência com meu filho considero a mais dolorosa. Filho é visceral. Não dá para explicar o que a gente sente", disse.

"Quando se vive uma experiência dessas, a vida ganha um brilho diferente. Tudo isso me mostrou a importância de viver o momento, de estar presente, de não perder tempo com bobeira ou briga", concluiu a comunicadora.

Angélica no GNT

No GNT, a esposa de Luciano Huck comanda o "Angélica Ao Vivo", que pretende abordar temas atuais e não terá como foco a entrevista tradicional com os convidados, mas sim o debate em torno de assuntos previamente escolhidos.

Daniela Gleiser, responsável pelo especial do Vídeo Game em comemoração aos 60 anos do canal, está dirigindo a nova atração, que estreou com tudo na tela do Grupo Globo.

A esposa de Luciano Huck voltou oficialmente para a Globo em 2023, para apresentar o 50 & Tanto, uma série especial de entrevistas com mulheres, em comemoração aos seus 50 anos. Depois, o formato foi adaptado para entrevistas com homens, no 50 & Uns.



