Reprodução/Internet Carol Lekker foi expulsa após confronto físico com Duda Wendling

Carol Lekker explicou nesta quinta-feira (11) os motivos que levaram à expulsão de A Fazenda, após acusação de agressão contra Duda Wendling. A modelo falou sobre o episódio, admitiu que perdeu o controle e comentou o impacto emocional da reta final do reality.

A declaração foi dada na Live do Eliminado, sendo a primeira entrevista da ex-participante após a saída forçada do reality rural. A modelo relatou que agiu sob forte pressão. “Eu refleti que eu estava no meu limite, não era a minha intenção uma expulsão dessa maneira”, afirmou.

Carol Lekker explicou que a confusão começou após um desentendimento com Duda Wendling.

“Até porque uma agressão, se fosse para bater, viria de um soco, um chute, mas eu fiquei chateada quando ela colocou a mão na minha maquete”, disse.

Ela afirmou que tentou retirar o objeto da mão da colega. “Eu perdi a cabeça, tentei tirar da mão dela, e como ela virou, ficou parecendo que eu estava dando uma gravata nela”.

A modelo também rebateu boatos que circularam nas redes sociais e envolveram o comportamento dela nos bastidores da emissora. “Não tenho nada a reclamar da emissora, tudo excelente, mas os peões...”, declarou.

Durante a entrevista, Carol revelou tensões externas que influenciaram o estado emocional no reality. “Eu queria ganhar o prêmio. Tenho uma irmã que tem problema com drogas, tenho sobrinhos que estão em abrigo. Por mais que eu more fora, a vida lá fora não é fácil”, afirmou.

A ex-peoa também comentou o andamento do jogo e apontou quem considera favorito ao prêmio. “[Será] O Dudu, a cópia do Silvio Santos. Contra a minha vontade, mas vai”, opinou, ao mencionar Dudu Camargo. Ela analisou o comportamento do peão durante a temporada. “O Dudu, eu gosto dele, assim como gosto da Saory, mas tem aqueles posicionamentos, que é aquilo que vejo como jogadora”.

Carol completou a avaliação ao detalhar a estratégia do participante. “Eu acho que ele não se compromete com um todo, ele manipula, joga um veneno, mas ele mesmo não pula”, afirmou. Em seguida, comentou a convivência com o peão. “Ele fazia as coisas por de trás, pela Yoná, comendo pelas beiradas. Na convivência, ele é um cara muito legal”.