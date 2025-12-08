Reprodução/Record Plus História da camisinha levou comparações de Duda e Viih Tube

A internet não perdoa, e dessa vez chegou forte na porta de Fabiano Moraes, pai de Viih Tube, depois da acusação de ter encontrado uma camisinha usada no lixo da cozinha da casa, a qual ele apontou ser de Luiz Mesquita e Duda Wendling dentro de A Fazenda. Os internautas rapidamente espanjaram opniões e dentro da casa, Kathy Maravilha, teve o mesmo pensamento, compartilhando com o pai da influenciadora.

Na web, um post viral no X resgatou o histórico da ex-BBB, lembrando que Viih Tube ganhou o “troféu maior pegadora” da Farofa da Gkay, depois de assumir que beijou 46 pessoas em três dias, número que já foi desmentido pela influencer em seu livro. O post, em tom debochado, dizia: “O Fabiano esqueceu que a filha dele ganhou troféu na Farofa da Gkay, e quer falar da Duda, me poupe”, referindo-se ao incômodo que Fabiano teria sentido por ter achado a camisinha e espalhado a fofoca pela casa. A montagem comparava o caso de Duda com a maratona romântica de Viih Tube e a web, claro, fez o resto.

Entenda o caso

Já dentro da casa, o episódio também foi citado por. A dançarina expôs seu ponto de vista sobre como os fazendeiros colocam em cheque asda atriz dentro do programa: "(...)tem uma família, já é uma adulta. Mas quando era, quando fazia o conteúdo dela para as pessoas jovens, ela. Tanto que na Farofa da Gkay" observou. "Mas era uma festa, não era um reality", rebateu"Dois pesos e duas medidas?", questionou

"A Fazenda 17" amanheceu agitada neste domingo (7) após Fabiano Moraes encontrar uma camisinha no lixo da sede e afirmar que o item teria sido usado por Duda Wendling e Luiz Otávio Mesquita. Querendo encerrar o boato durante as gravações do programa, Mesquita decidiu pegar o preservativo e mostrar, ao lado de Duda, que não havia sido utilizado por eles. No vídeo, a própria atriz aproveitou o momento para reforçar a importância do uso de preservativos e de práticas seguras.

Internautasa oportunidade de comentar o caso: “gente do céu, que baixaria meu pai”. Outro,da situação: “a fazenda entregando tudo, até CSI do lixo”.

No Instagram, os perfis de Duda e Mesquita gravaram um vídeo para esclarecer o episódio e criticar diretamente a postura de Fabiano Moraes. Na legenda, a equipe dos influenciadores classificou a atitude dele como “machista e irresponsável”, apontando o fato de que o empresário espalhou a informação sobre a camisinha ter sido usada pelo casal. Algo que, segundo eles, jamais ocorreu.

O texto também afirma que a situação ganhou força dentro do reality após comentários de Saory, o que teria alimentado ainda mais a especulação.