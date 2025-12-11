Leandro Hassum
Reprodução/ Instagram
Leandro Hassum

Leandro Hassum, de 52 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (10) para compartilhar um clique sem camisa. A foto repercutiu, principalmente pelo emagrecimento expressivo que o ator teve nos últimos anos.

Antes e depois de Leandro Hassum
Foto: Fábio Rocha/ TV Globo/ Reprodução/ Instagram
Antes e depois de Leandro Hassum

Além de ter mudado os hábitos alimentares, o também humorista se dedicou aos exercícios físicos e passou por um procedimento cirúrgico. Trata-se da bariátrica, realizada em novembro de 2014.


Em novembro deste ano, ele, que chegou a pesar 160 kg, relembrou o procedimento.  "Desde 2014 que hoje, dia 1º de novembro, é meu segundo aniversário. 11 anos que resolvi tratar a doença da obesidade e sigo na luta diária", começou.

"Sim, diária. É uma doença sem cura, porém com muitas formas de tratamento. Eu comecei com a bariátrica e para mim está funcionando. Se você precisa tratar sua obesidade, procure um profissional sério de saúde e cuide-se", acrescentou.

Hassum  ainda agradeceu o apoio dos familiares e também dos profissionais da saúde que o acompanharam. "Sou grato à minha família que nunca duvidou: Karina, Pietra, Bruno. Agradeço ao meu irmãozão que me pegou pela mão e me ajudou, André Marques, te amo. E a meu médico e todo seu time, Dr. Cid Pitombo, pela competência e carinho constante. Seguimos lutando e vencendo. Hoje eu me abraço e me parabenizo. Nunca foi fácil e segue não sendo, e isso também é estimulante", pontuou.

Inspiração

Leandro  já admitiu que a decisão de passar pela bariátrica se deu após André Marques. "O André Marques foi a minha grande inspiração para fazer essa cirurgia. Amo o André. Ele é um cara incrível. A gente conversava muito quando era 'parente de barriga' sobre nossos medos", contou ele no "Mais Você", da Globo.

Leandro Hassum fala da luta contra a obesidade. Foto: Reprodução/Instagram
Leandro Hassum antes e depois da cirurgia bariátrica. Foto: Reprodução/Instagram - 01.11.2023
Leandro Hassum compartilhou com seus seguidores do instagram a mudança drástica em sua aparência e diz: vitória. Foto: Reprodução/Instagram
O público prefere Leandro Hassum gordo?. Foto: Cauê Moreno / Editora Globo / Reprodução / Instagram
Leandro Hassum. Foto: Divulgação
Leandro Hassum no filme "Até que a Sorte nos Separe"(2012). Foto: Divulgação
Leandro Hassum. Foto: Laura Campanella e Natalia Odenbreit/Netflix
Leandro Hassum será protagonista de nova atração de humor da Globo. Foto: Multishow/Carolina Demper
Leandro Hassum. Foto: Reprodução/ Instagram
Leandro Hassum fala sobre sua cirurgia bariátrica . Foto: Reprodução/Youtube
Leandro Hassum exibi corpo mais magro e saudável após emagrecer 62 kg. Foto: Reprodução/Instagram
"Rumo ao tanquinho", Leandro Hassum está orgulhoso de sua mudança. Foto: Reprodução/Instagram


    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/celebridades/2025-12-11/leandro-hassum-posa-sem-camisa-apos-perder-65-kg-veja-fotos.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes