Reprodução/ Instagram Leandro Hassum

Leandro Hassum, de 52 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (10) para compartilhar um clique sem camisa. A foto repercutiu, principalmente pelo emagrecimento expressivo que o ator teve nos últimos anos.

Foto: Fábio Rocha/ TV Globo/ Reprodução/ Instagram Antes e depois de Leandro Hassum

Além de ter mudado os hábitos alimentares, o também humorista se dedicou aos exercícios físicos e passou por um procedimento cirúrgico. Trata-se da bariátrica, realizada em novembro de 2014.





Em novembro deste ano, ele, que chegou a pesar 160 kg, relembrou o procedimento. "Desde 2014 que hoje, dia 1º de novembro, é meu segundo aniversário. 11 anos que resolvi tratar a doença da obesidade e sigo na luta diária", começou.

"Sim, diária. É uma doença sem cura, porém com muitas formas de tratamento. Eu comecei com a bariátrica e para mim está funcionando. Se você precisa tratar sua obesidade, procure um profissional sério de saúde e cuide-se", acrescentou.

Hassum ainda agradeceu o apoio dos familiares e também dos profissionais da saúde que o acompanharam. "Sou grato à minha família que nunca duvidou: Karina, Pietra, Bruno. Agradeço ao meu irmãozão que me pegou pela mão e me ajudou, André Marques, te amo. E a meu médico e todo seu time, Dr. Cid Pitombo, pela competência e carinho constante. Seguimos lutando e vencendo. Hoje eu me abraço e me parabenizo. Nunca foi fácil e segue não sendo, e isso também é estimulante", pontuou.

Inspiração

Leandro já admitiu que a decisão de passar pela bariátrica se deu após André Marques. "O André Marques foi a minha grande inspiração para fazer essa cirurgia. Amo o André. Ele é um cara incrível. A gente conversava muito quando era 'parente de barriga' sobre nossos medos", contou ele no "Mais Você", da Globo.



