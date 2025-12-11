Instagram Marido de Isabel Veloso volta a Curitiba após piora da esposa

Lucas Borbas informou, nesta quinta-feira (11), que voltou para Curitiba após receber notícias preocupantes sobre o estado de saúde de Isabel Veloso, internada na UTI do Hospital Erasto Gaertner. A decisão foi comunicada nas redes sociais, onde ele pediu orações e explicou que manterá foco no acompanhamento da influenciadora, que trata um linfoma de Hodgkin desde a adolescência.

A declaração foi publicada nos stories do Instagram. Lucas escreveu: “Hoje, pela tarde, recebi algumas notícias não muito boas sobre a Isabel e por isso estou voltando para Curitiba. Não quero entrar em detalhes, mas peço oração a todos que sempre nos acolheram com tanto carinho”.

Lucas agradeceu manifestações de carinho e mencionou a importância do apoio recebido. “Agradeço, de verdade, a cada pessoa que tem feito tanto por nós - em silêncio, em oração, em gestos, em palavras. Seguimos firmes, com fé, e acreditando que Deus está conosco em cada passo”, escreveu.

A influenciadora está intubada desde 27 de novembro, após piora respiratória. Na terça-feira (9), Lucas publicou um vídeo com registros do casal e adicionou uma longa mensagem: “Nossos momentos até agora, meu amor… Nossa vida nunca foi normal — e a verdade é que nunca vimos isso como algo ruim. Deus nos deu tantas coisas boas, e também muitos desafios. Testemunhos doem… E nós somos a prova viva disso”.

Lucas explicou, recentemente, que decidiu se mudar para Dois Vizinhos (PR) para buscar apoio familiar. Ele relatou dificuldades após visitar o apartamento no dia 6 de dezembro. “Eu fiz a cagada de ir para lá no meu aniversário e me senti sozinho, me senti solitário, fui com o nenê lá. No outro dia mesmo, eu voltei. É difícil, é um sentimento de vazio que eu senti”, disse.

O empresário afirmou que a cidade oferece estrutura emocional importante no momento. “Como todo mundo sabe, nossa família é daqui. A família da Isabel é daqui. Querendo ou não, a gente tem muito suporte. Eu, principalmente, agora, nesse momento, tenho muito suporte emocional aqui. Eu não consigo ficar lá”, contou.

Lucas também revelou que dará início ao projeto da casa da família na cidade. “Eu fico arrebentado, eu choro todo dia. E também tomei outra decisão, que eu e a Isabel tínhamos há muito tempo, que era de construir a nossa casa. Mas era para ser em Cascavel. Mas, por conta dessas intercorrências, a gente vai construir aqui em Dois Vizinhos”, disse.

A mudança, segundo ele, deverá ser temporária. “Até a Isabel melhorar, até a Isabel se recuperar, eu vou tomando essas decisões. E, é claro, falo para vocês: são decisões com responsabilidade. Não é uma decisão fácil. Porque eu e a Isabel, a gente sempre sentava para tudo e tomava as decisões junto”, afirmou.

No fim, ele agradeceu o apoio de quem torce pela recuperação da influenciadora. “Eu queria poder me abrir e falar o que vai acontecer, até porque, vocês são pessoas que nos acompanham e sempre estão desejando tudo de bom para nós, e agradeço do fundo do meu coração pelas orações”, declarou.