Parece que a estrela de Dudu Camargo voltou a brilhar. Após uma saída escandalosa e conturbada do SBT, o apresentador estreou nesta semana na Astral TV, no comando de um noticiário. Mas seu retorno às telas despertou a atenção de outra emissora, que nesta semana fez uma proposta ousada para contratar o ex-pupilo de Silvio Santos.







O convite partiu da Meio Norte, emissora sediada em Teresina, no Piauí, e que distribui sua programação para as regiões Nordeste e Norte do país. As conversas se intensificaram nesta semana, e a coluna apurou que Dudu tem demonstrado interesse na oportunidade.

A ideia é que Dudu tenha um programa próprio, jornalístico, e que seja exibido diariamente pela emissora. À sua disposição ele terá toda a estrutura da Meio Norte, com equipes de reportagem para produzir conteúdos exclusivos para seu telejornal. Mas há um pequeno detalhe que tem travado um pouco a celeridade do processo.

Como a emissora está sediada em Teresina, Dudu teria que mudar de endereço e deixar São Paulo para poder contar com toda a infraestrutura da rede. Isso implicaria também em sua saída da Astral TV, canal em que iniciou sua retomada de carreira na última segunda-feira (4).

Nas conversas iniciais, foi citada a possibilidade de realizar o telejornal diretamente de São Paulo, mas isso aumentaria drasticamente todo o custo operacional do programa de Dudu. E é neste ponto que as conversas estão.

O ex-pupilo de Silvio Santos gostou da ideia de voltar a trabalhar em uma emissora de maior porte e projeção, já que a Astral TV só atinge os públicos de São Paulo e Campinas e, por enquanto, tem recursos limitados. Mas como ele acabou de assinar o contrato, muitos medos e questões pessoais estão sob análise.

O apresentador Erlan Bastos deixou escapar no Programa da Tarde, que ele apresenta na Meio Norte, que iniciou uma conversa com Dudu Camargo para que o comunicador aceite a proposta de integrar o elenco da emissora em que trabalha. Mas frisou que as decisões finais cabem somente aos donos da rede e ao próprio Dudu.

De qualquer modo, é importante salientar que Dudu parece ter reconquistado o carinho e a torcida de uma parcela do público, após ser jogado na fogueira por conta de sua saída turbulenta do SBT. Uma simples procura por emprego no interior de São Paulo acabou virando motivo de chacota em um programa de TV da Record, e ele decidiu se isolar ainda mais e evitar aparições públicas.

Mas agora, após o dilúvio, ele tem recuperado o fôlego para voltar a fazer seu trabalho. E a Meio Norte está disposta a dar um suporte para que ele tenha novamente uma maior projeção em seu trabalho como comunicador.