Reprodução/Instagram/@carollekker Carol Lekker é expulsa de A Fazenda

Após uma forte briga entre Carol e Duda na última quarta-feira (10), a Miss Bumbum acabou sendo expulsa de A Fazenda 17. A atração ainda estava ao vivo quando a confusão começou e, por ter agredido fisicamente Duda, a direção do programa decidiu expulsá-la no início da madrugada.

"A participante Carol Lekker infringiu uma das regras do jogo durante o programa desta quarta (10). Ela colocou em risco a integridade física de outro participante. Por isso, ela foi expulsa do programa e está fora do jogo", disse a Record em comunicado.

A confusão começou quando Carol viu Duda mexendo em uma maquete que havia preparado para Luiz Mesquita. Irritada, ela gritou para a atriz tirar as mãos do objeto e, logo depois, partiu para cima da peoa, agarrando-a por trás e aplicando uma espécie de "mata-leão". Galisteu presenciou tudo ao vivo e reagiu: "Que isso, Carol?".

Carol afirmou que Duda estaria tentando destruir algo que ela havia passado a tarde montando. Mesquita, no entanto, lembrou que qualquer contato físico poderia gerar expulsão.

Quem é Carol Lekker?

Ficou extremamente conhecida em 2022 ao vencer, aos 24 anos, o badalado concurso Miss Bumbum Brasil, representando o estado do Acre. Na época, ela contou à revista francesa Malvie que se sustentava sendo contratada por esposas e namoradas para realizar testes de infidelidade nas redes sociais, cobrando US$ 2 mil (cerca de R$ 10.926,97 na cotação atual).

Com esse dinheiro, investia em procedimentos para dar mais volume ao bumbum. Além disso, revelou que seguia a chamada “dieta do sexo” para manter a forma: "São cinco horas de sexo por dia, pelo menos quatro dias por semana. Quero perder 13 quilos. Aliei o prazer ao exercício físico para me preparar ainda mais para a grande final", afirmou na época.

Logo depois, participou de A Grande Conquista, da Record, ganhando os telespectadores por sua postura polêmica. Em seguida, tornou-se influenciadora digital e entrou para o elenco de A Fazenda.





