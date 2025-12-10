Reprodução/Instagram/@veraviel Vera Viel fala sobre complicações na perna após cirurgia

Vera Viel falou sobre as sequelas do tratamento contra o câncer. Casada com Rodrigo Faro, a influenciadora contou que convive com problemas de saúde na perna após a cirurgia que realizou há um ano e dois meses para retirar um sarcoma. Trata-se de um inchaço recorrente causado pela obstrução dos vasos linfáticos.

"Uma das sequelas que eu fiquei foi um linfedema [obstrução dos vasos linfáticos], porque eu tive que mexer muito. Fiz um enxerto de uma perna para outra, tirei um pedaço do músculo e minha circulação ficou prejudicada. É um inchaço maior na perna onde eu tinha o sarcoma", disse Vera Viel.

Em entrevista ao podcast Menos Pausa, comandado por Priscila Fantin e Vanessa Costa, a influenciadora frisou que a musculação contribui para uma vida mais saudável e ajuda a reduzir o inchaço na perna.





"É meu ritual todo dia. Eu acordo e passo uma hora fazendo musculação. É garantir um futuro sem depender de alguém", disse.

Ela contou ainda que não pensa apenas na estética e que a chegada da menopausa a fez cuidar mais da saúde. "Vou completar 50 anos, passei por tudo que passei e me sinto maravilhosa, na melhor fase, com saúde".

A famosa também falou sobre o apoio que recebeu do esposo, Rodrigo Faro, durante esse período. Os dois têm três filhas: Clara, de 20 anos; Maria, de 17; e Helena, de 12. "Ter um companheiro que entende isso é fundamental. Ele sempre foi muito atento e esteve do meu lado o tempo todo", disse.

Relembrou

Instagram Vera Viel





Em outubro deste ano, Vera Viel relembrou quando recebeu o diagnóstico de câncer e sobre a cirurgia para a retirada do tumor.

"Essa semana, para mim, é de muitas lembranças. Dias que antecedem o meu aniversário, que no ano passado foi marcado por muitas incertezas e medos, enquanto aguardava o diagnóstico de um câncer. Os dias pareciam intermináveis até que o resultado chegou", iniciou.

A esposa de Rodrigo Faro contou que esse foi um dos maiores desafios que já enfrentou e compartilhou a experiência religiosa que viveu durante o processo cirúrgico.

"O meu aniversário foi marcado por uma cirurgia e um encontro sobrenatural com Deus. Hoje eu só sei te agradecer, meu Deus!!!", finalizou.

Vera descobriu um tumor raro na coxa e passou por uma cirurgia para remover o nódulo em outubro de 2024.