Reprodução Instagram @rodrigofaro Rodrigo Faro e Vera Viel

Rodrigo Faro, de 51 anos, surpreendeu os fãs. Isso porque publicou uma série de registros ao lado da esposa, Vera Viel, nos quais apareciam usando trajes de banho. Como no Brasil as temperaturas estão cada vez mais baixas, os internautas se questionaram onde eles estavam.



Assista:

O ex-contratado da Record TV, no entanto, admitiu que tinha "escapado" do frio brasileiro. Ele e a família não estão em solo nacional. Pelo contrário, decidiram fazer uma viagem internacional e estão em Capri, na Itália, onde o verão começou.





Instagram/@veraviel Vera Viel em Capri

"Mais um dia feliz com as mulheres da minha vida", escreveu o comunicador como legenda de uma postagem, feita no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 29,9 milhões de seguidores.

Repercussão

O vídeo com os momentos celebrados pelo apresentador ultrapassaram a marca de 232 mil visualizações. Os fãs rasgaram elogios ao casal, além de destacar a beleza das paisagens paradisíacas do destino internacional.

"Lindos, o mar e vocês", começou uma na rede social de Mark Zuckerberg. "Vocês merecem esse tempo exclusivo em família", opinou uma segunda internauta. "Pensei que fosse Noronha", se confundiu uma terceira. "Olha o tanquinho do Faro e da Vera", observou ainda uma quarta.

Casados há 22 anos, Rodrigo Faro e Vera Viel são pais de três meninas. Tratam-se de Clara, Maria e Helena. Recentemente, a família mostrou o quão unida é ao apoiar Vera, que foi curada de um câncer raro, situado na região da coxa.