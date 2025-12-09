Reprodução/Globo Rodrigo Faro recusou novelas por morar em São Paulo e priorizar a família

Sem contrato com a Record desde o final de 2024, Rodrigo Faro revelou que recebeu um convite da Globo para atuar em Três Graças, atual novela das nove, e Quem Ama, Cuida, trama prevista para estrear em 2026. No entanto, recusou os papéis por questões logísticas.

“Novela é complicado nessa altura da minha vida, ter que vir morar no Rio e deixar a família, as minhas filhas”, explicou. O artista lembrou que, durante os anos em que trabalhou como ator fixo na Globo, morava longe da família. “Vivi isso durante 11 anos quando tive aqui na Globo”, disse. Ele afirma que não se vê mais comprometido com a rotina intensa de gravações, que exige dedicação exclusiva durante vários meses.

Participações pontuais, no entanto, não estão descartadas. “Agora não. Novela acho difícil. É mais por logística mesmo. Se for uma participação, até tudo bem. Mas novela são muitos meses, texto, uma pauleira”, afirmou, em tom descontraído. “Já tô velho, quero dar uma descansada”, brincou. Mesmo assim, ele reforçou que pretende continuar como apresentador, seja na Globo ou em outra emissora.

Quer apresentar um programa

“Meu foco é não deixar o público que eu formei como apresentador órfão. Quero continuar trabalhando como apresentador, mas em algum projeto que me faça brilhar os olhos”, declarou Rodrigo Faro. Segundo ele, a busca agora é por formatos que ofereçam novos desafios e tragam satisfação pessoal e profissional. “Esses próximos 50 anos eu quero ser feliz, me desafiar, fazer coisas novas", garantiu ao UOL.

A participação na Dança dos Famosos surgiu dentro dessa proposta de experimentar novos formatos. “Topei fazer o Dança porque eu poderia me testar, brincar, gerar entretenimento”, contou. “Minha vida não para. É muito trabalho, uma loucura. Mas vamos ver, quem sabe?”, concluiu.