Reprodução/Record Ticiane Pinheiro fala sobre sua saída da Record

A apresentadora Ticiane Pinheiro falou sobre sua saída da TV Record. Após 20 anos trabalhando na emissora da Barra Funda, ela confirmou que deixará o canal de Edir Macedo para viver no Rio de Janeiro ao lado do marido, César Tralli. "Foi uma escola, uma casa e uma família que me acolheu", declarou.

"A minha saída da Record aconteceu em comum acordo e com um sentimento enorme de gratidão e realização pela profissional que me tornei ao longo desses 20 anos. A Record foi uma escola, uma casa e uma família que me acolheu, me desafio e me permitiu crescer", disse a apresentadora ao jornalista Flávio Ricco.

Ela reforça que está bastante confiante quanto à sua decisão e aos próximos passos na televisão, embora garanta que sentirá muitas saudades da emissora paulistana.





"Estou vivendo uma fase muito especial e confiante de que os próximos capítulos serão igualmente maravilhosos. À Record e a tantos amigos e colegas que guardarei eternamente nas lembranças e no coração, muito, muito obrigada!", afirmou Ticiane.

Confira a nota da Record na íntegra

Na tarde da última terça-feira (9), a Record emitiu uma nota sobre a saída de Ticiane do seu quadro de apresentadores:

"A RECORD informa que, em comum acordo entre as partes, o contrato da apresentadora Ticiane Pinheiro chega ao fim e não será renovado. A decisão foi tomada de maneira alinhada e respeitosa, após uma trajetória marcada por profissionalismo e dedicação.

Ao longo de duas décadas, Ticiane esteve presente em diversos formatos. Atuou nas novelas Prova de Amor (2005), interpretando a golpista Maria Dulce, e em Cidadão Brasileiro (2006), como Cláudia, uma jovem hippie que lutava contra a ditadura militar no Brasil.

Em 2007, ao lado de Karina Bacchi, mostrou com muito humor como foi a experiência de vida no campo no reality Simple Life: Mudando de Vida. Dois anos depois, em 2009, fez parte do elenco fixo do sitcom Louca Família, comandado por Tom Cavalcante. Foi repórter do Hoje em Dia a partir de 2007 e, em 2012, se consolidou como apresentadora ao assumir o Programa da Tarde.

Também apresentou o reality Troca de Esposas (2019, 2020, 2023) e o Canta Comigo Teen (de 2020 a 2024). Desde 2015, integrava o time de apresentadores oficiais do Hoje em Dia.

A RECORD agradece o talento, a parceria e todo o empenho ao longo de sua jornada na emissora. Seu trabalho contribuiu significativamente para a construção de momentos importantes da nossa história", finalizou o canal.