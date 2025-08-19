Instagram Vera Viel revela nova biópsia após remissão de câncer

Vera Viel relatou nesta terça-feira (19) que passou por uma nova biópsia, após um exame indicar possível volta de um tumor raro e maligno na perna. A influenciadora, de 49 anos, está em remissão de câncer há dez meses e compartilhou o momento em vídeos no Instagram. " Foram momentos desafiadores ", disse ao explicar a situação.

O desabafo foi publicado no perfil da apresentadora nas redes sociais. Ela aproveitou para tranquilizar os seguidores, revelando que o resultado descartou a presença de novos tumores.

A influenciadora contou que fazia exames de rotina quando recebeu o alerta. " Eu tinha acabado de comemorar os 10 meses de cirurgia, de remissão do câncer, e fui fazer os meus exames de rotina que eu faço de três em três meses. E o PET scan, que é o exame que eu faço, apontou uma deu volta do tumor ", explicou.

Segundo Vera, médicos recomendaram uma nova biópsia para confirmar o diagnóstico. " Na sexta-feira passada [15 de agosto], eu fui para o hospital de manhã, passei por uma nova biópsia e foram momentos desafiadores ", disse.

Ela explicou a importância da fé nesse período. " Passando para agradecer primeiro a Deus, minha família e meus médicos!! Eu continuo em remissão do câncer, essa semana levamos um susto após um exame de rotina, mas eu não estou sozinha, Deus está comigo, eu não tive medo pois Ele nunca perde a batalha ", escreveu.

Durante a espera, Vera relatou que esteve em oração com as três filhas. " Nós passamos o final de semana em casa fazendo muitas orações na companhia das minhas filhas. Não foi fácil, mas eu primeiro agradeci a Deus e entreguei em suas mãos mais uma vez ", disse.

O resultado trouxe alívio para a família. " Mas hoje eu recebi o resultado da biópsia e o tumor não voltou. Nós não vamos ter que fazer nada ", afirmou.

Vera finalizou com uma mensagem de esperança. " E nesses dias de espera, eu orei muito, eu ouvi muito a voz de Deus e ele me disse: 'Eu não te trouxe até aqui para você voltar para o mesmo lugar'. Então, se você também tá passando por isso, entregue nas mãos de Deus ", concluiu.