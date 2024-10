Reproducão: Youtube Priscila Fantin

Priscila Fantin contou detalhes a respeito de um dos momentos mais difíceis que teve : a crise de pânico que deixou a atriz afastada das telonas por um certo período. Além disso, ela também se lembrou de quando ficou sem andar e explicou como tudo se resolveu .

Em entrevista ao canal "Parece Terapia", de Pâmela Magalhães, a artista desabafou sobre o ocorrido: ''Eu não tinha mais vida, mais motivo. Eu não entendia para o quê estava viva. Eu acordava e falava: ‘o que faço?’. Isso foi sempre entre uma personagem e outra, que eram períodos muito curtos, eu ficava sem saber o que fazer porque não tinha um roteiro para seguir", contou.

A protagonista de "Alma Gêmea", então, revelou como seus papéis na televisão a deixaram em crise: ''Quando tive num maior período entre uma personagem e outra, eu fiquei realmente estagnada, dizendo: ‘como é que liga a vida sem roteiro, sem personagens, sem ninguém falando como tinha que ser? Foi aí que tive a minha primeira crise de pânico. Fiquei com o corpo inteiro formigando. Não conseguia respirar”, detalhou Fantin.

Momento sem andar

Na época, a veterana estava em um relacionamento abusivo, o que dificultou ainda mais sua situação. “Após descobrir a depressão e tratar a depressão, eu fui vivendo, e num entorno mais nocivo ainda, de um relacionamento abusivo, e aí eu cheguei num limite, em vários limites", começou ela.

"Quando consegui me desvincilhar desse relacionamento, foi bem difícil, eu levei cinco anos para isso, eu tive uma crise no ciático. Eu sentia uma dor no coração insuportável e fiquei sem andar, e minha perna esquerda parou, e nada funcionava, remédio, hospital, nada. Ali, eu meio que entendi que não tinha mais o que fazer”, revelou a atriz.

Segundo ela, seu atual marido, o ator Bruno Loves , a ajudou durante seu processo de recuperação. “Me curei no dia que conheci o Bruno e na hora que a gente se beijou. Eu já tinha decidido ficar sozinha, queria me isolar. Aí uns amigos iam fotografar com o Bruno lá em casa. Ali, no primeiro olhar, ele enxergou em mim a pessoa que eu não conhecia. Ele me viu", disse.

"E na hora que a gente deu um beijo, a minha dor passou. E assim, com esse suporte, ele foi essa força”, finalizou ela.

