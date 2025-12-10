Reprodução/Instagram Jornalista Soane Guerreiro

A jornalista Soane Guerreiro, do SBT, foi agredida com uma cotovelada nas costelas durante a remoção forçada do deputado federal Glauber Braga (PSOL) pela Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados nesta terça-feira (09), após o parlamentar ocupar a mesa diretora do plenário.

Guerreiro contou que foi medicada e atendida pela equipe de saúde da Câmara. Ela descreveu a ação policial como truculenta.

"No meio dessa confusão, no momento ali da retirada do deputado Glauber Braga, a Polícia Legislativa acabou agindo com muita truculência diante dos jornalistas", disse.

A repórter explicou que os agentes pediram para liberar uma passagem, mas, com muita gente ao redor, não foi possível.

"Aí de repente, esses policiais legislativos partiram para cima da imprensa com tudo. Eu fui atingida com uma cotovelada na costela, mas tá tudo certo. Eu tô só um pouco assustada diante de tudo isso", relatou.

A jornalista destacou que foi um dia difícil para toda a equipe e para os colegas que cobrem o Congresso há anos, como ela.

Segundo Guerreiro, os profissionais estão acostumados a empurrões, tumulto e confusão, mas não na escala e no nível de "truculência" presenciados.

Em suas redes sociais, a jornalista afirmou: "Sim, amigos. Na hora da confusão, levei uma cotovelada na costela, mas fui atendida e estou bem. Foi mais o susto mesmo."





Outra jornalista relata hostilidade

A jornalista Ana Flor, da TV Globo, afirmou que recebeu empurrões de seguranças ao tentar se aproximar para cobrir o fato e classificou a ação como "uma segurança truculenta".

A repórter, que cobre o Congresso há mais de 20 anos, destacou que jamais presenciou uma cena como a registrada recentemente. Ela questionou a atuação da presidência da Câmara, afirmando que a ausência do presidente durante os acontecimentos é preocupante e lamentável para o plenário, para a história da Casa e para a democracia brasileira.