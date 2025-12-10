Reprodução/Instagram/@margareth_serrao Margareth Serrão fala sobre o vício em cigarro

A mãe da apresentadora Virginia falou com seus seguidores nas redes sociais sobre seu vício em cigarro, que ela está tentando abandonar aos poucos. Conversando com a filha, Margareth Serrão disse que está prestes a completar um mês sem fumar, após mais de um ano reduzindo gradualmente o consumo.

Margareth enfatizou que, após investir na saúde, pretende apresentar um depoimento completo quando atingir a marca de 30 dias sem fumar. "Depois eu vou dar meu depoimento. Vou ter certeza mesmo no dia 18, que completa um mês, mas tive três recaídas", disse.

Além disso, ela destacou que vem adotando outras medidas de cuidado com a saúde, como o uso de vitaminas e mudanças nos hábitos do dia a dia. Virgínia parabenizou a mãe pela coragem e ressaltou seu empenho na busca por uma vida mais saudável, reforçando o apoio durante toda essa jornada.

Margareth Serrão também comanda o Sabadou com sua filha, Virginia, no SBT. Na atração, a matriarca sempre dá suas opiniões e conversa com os convidados no programa da TV da Anhanguera.





Virginia e o samba no pé

Virginia Fonseca vem se dedicando ao máximo aos compromissos com a Acadêmicos do Grande Rio. A rainha de bateria da escola de Caxias apareceu no último domingo (7) no ensaio da agremiação, que reuniu centenas de pessoas nas ruas.

Assim que desceu da van que a levou ao local, a apresentadora foi cercada por fãs que gritavam seu nome. A influenciadora estava acompanhada da sogra, Fernanda Cristina, mãe de Vini Jr.

Ser aclamada à frente da bateria tem feito Virginia "se virar nos 30" para manter bons hábitos e dar conta da rotina intensa. No último ensaio de quadra, realizado na semana passada, ela apareceu tomando um chá e mostrando itens para lavagem nasal. A influenciadora contou que estava se cuidando e chegou a postar uma foto fazendo nebulização para ajudar a eliminar secreções do pulmão após uma gripe.

O enredo da Grande Rio para o Carnaval de 2026 é "A Nação do Mangue", que celebra o movimento cultural Manguebeat, originário do Recife, em Pernambuco. A proposta traz a mistura de ritmos regionais com rock, hip-hop e música eletrônica, destacando a resistência e a força da cultura nordestina.