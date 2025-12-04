Iza e Yuri Lima
Yuri Lima,  de 31 anos, se tornou assunto em plataformas de interação virtual. Isso porque, nesta quarta-feira (3), o jogador de futebol compartilhou quem foi a artista mais ouvida por ele neste ano.

A cantora e compositora é  Iza, ex-mulher dele. Ela liderou o ranking dele no Spotify. O tocador de áudio faz uma espécie de retrospectiva em dezembro para mostrar aos usuários os álbuns, artistas e músicas que eles mais escutaram. 


Além de figurar como a artista mais escutada, Iza também surge em evidência entre os álbuns mais ouvidos pelo jogador, aparecendo em terceiro lugar com o álbum "Afrodith". A postagem de Yuri vem poucos meses depois de o casal tornar pública a separação.

Relembre

Em julho de 2024, a cantora, então grávida, descobriu que o companheiro mantinha trocas de mensagens íntimas e de teor sexual com outra mulher. As conversas acabaram vazando para a imprensa,  levando a artista a acusar o jogador de traição e colocar fim ao relacionamento.

Após o nascimento de  Nala, filha deles, os dois voltaram a se reaproximar e decidiram reatar. No início de 2025, confirmaram que estavam juntos mais uma vez, embora Iza tenha enfrentado diversas críticas naquele período.

Em setembro, uma nova polêmica surgiu quando  Yuri Lima repostou em seu Instagram a foto de uma mulher de biquíni, identificada como Adrielly, que chegou a comentar o episódio.

O jogador, no entanto, não se pronunciou. Em outubro, usuários das redes sociais notaram que ele havia apagado todas as fotos com a cantora, alimentando rumores de uma nova separação.

Horas depois, a assessoria da artista confirmou o fim do relacionamento. Em entrevistas recentes, Iza evitou revelar detalhes sobre o motivo da ruptura, reforçando apenas que pretende focar em seus projetos musicais nesta nova etapa.

IZA está grávida do primeiro filho, fruto do relacionamento de um pouco mais de um ano com Yuri Lima. A notícia foi confirmada pela assessoria da cantora ao iG Gente. Afinal, quem é o pai do primeiro filho de IZA?. Foto: Reprodução/Instagram
Yuri Lima é jogador de futebol e, atualmente, faz parte do elenco do Mirassol, time que entrou em 2023. Antes disso, teve passagem pelo Santos e do Audax, de Osasco.. Foto: Reprodução/Instagram
Iniciou a carreira na base do Audax, além de ter passado cerca de um ano na categoria de base do Palmeiras. Estreou no profissional pela equipe osasquense e, em 2016, conquistou o vice no Campeonato Paulista com o time.. Foto: Reprodução/Instagram
Além do Audax, o volante também esteve no no Santos, no Fluminense, no Cuiabá e no Juventude. Após assumir o relacionamento com IZA, o jogador ganhou mais notoriedade e já contou com a torcida da namorada na arquibancada.. Foto: Reprodução/Instagram
Yuri Lima e IZA assumiram o relacionamento em janeiro de 2023 e a primeira foto dos dois juntos foi postada por ele em fevereiro. "Dona de mim", legendou o jogador.. Foto: Reprodução/Instagram
Iza está no sexto mês da gestação.. Foto: Reprodução/Instagram


