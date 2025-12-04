Reprodução/Instagram Iza e Yuri Lima

Yuri Lima, de 31 anos, se tornou assunto em plataformas de interação virtual. Isso porque, nesta quarta-feira (3), o jogador de futebol compartilhou quem foi a artista mais ouvida por ele neste ano.

A cantora e compositora é Iza, ex-mulher dele. Ela liderou o ranking dele no Spotify. O tocador de áudio faz uma espécie de retrospectiva em dezembro para mostrar aos usuários os álbuns, artistas e músicas que eles mais escutaram.





Além de figurar como a artista mais escutada, Iza também surge em evidência entre os álbuns mais ouvidos pelo jogador, aparecendo em terceiro lugar com o álbum "Afrodith". A postagem de Yuri vem poucos meses depois de o casal tornar pública a separação.

Relembre

Em julho de 2024, a cantora, então grávida, descobriu que o companheiro mantinha trocas de mensagens íntimas e de teor sexual com outra mulher. As conversas acabaram vazando para a imprensa, levando a artista a acusar o jogador de traição e colocar fim ao relacionamento.

Após o nascimento de Nala, filha deles, os dois voltaram a se reaproximar e decidiram reatar. No início de 2025, confirmaram que estavam juntos mais uma vez, embora Iza tenha enfrentado diversas críticas naquele período.

Em setembro, uma nova polêmica surgiu quando Yuri Lima repostou em seu Instagram a foto de uma mulher de biquíni, identificada como Adrielly, que chegou a comentar o episódio.

O jogador, no entanto, não se pronunciou. Em outubro, usuários das redes sociais notaram que ele havia apagado todas as fotos com a cantora, alimentando rumores de uma nova separação.

Horas depois, a assessoria da artista confirmou o fim do relacionamento. Em entrevistas recentes, Iza evitou revelar detalhes sobre o motivo da ruptura, reforçando apenas que pretende focar em seus projetos musicais nesta nova etapa.



