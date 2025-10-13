Reprodução/ Instagram @izaaccessbr Iza e Yuri Lima com a filha, Nala

Iza e Yuri Lima estiveram juntos neste domingo (12), dia de Nossa Senhora Aparecida. O ex-casal, cuja separação veio a público nos últimos dias, se reuniu por um motivo especial: a celebração do aniversário de Nala.



A filha dos famosos comemorou o primeiro aninho de vida e ganhou uma enorme festança. A temática escolhida foi safári. Além da decoração, os pais e a aniversariante se caracterizaram como guias para o evento.





Embora a festa tenha ocorrido no domingo, a pequena só faz aniversário nesta segunda-feira (13). Nala nasceu em 13 de outubro de 2024, em meio ao conturbado e polêmico término de Iza e Yuri Lima.

Relembre

Em julho de 2024, a cantora estava grávida quando descobriu que o então companheiro trocava mensagens íntimas, de cunho sexual, com outra mulher. As conversas vazaram na imprensa, a musicista acusou o jogador de traição e eles romperam.

Depois que Nala nasceu, o ex-casal se reaproximou e decidiu dar uma nova chance ao relacionamento. No início deste ano, eles confirmaram que estavam juntos outra vez. Na época, Iza sofreu várias represálias.

Em setembro deste ano, Yuri Lima gerou polêmica ao republicar no próprio Instagram a foto de uma mulher de biquíni. Tratava-se de Adrielly, que chegou a se pronunciar sobre o ocorrido. O jogador não falou sobre o assunto.

Na última terça-feira (7), internautas notaram que o atleta tinha removido as fotos que tinha com a cantora de seu perfil oficial no Instagram. Por isso, as especulações de que eles teriam terminado cresceram nas redes sociais.

Futuro

No mesmo dia, a assessoria de imprensa da artista confirmou a separação. Em recentes entrevistas, Iza não detalhou o motivo do rompimento, mas frisou que queria se dedicar aos projetos como cantora nesta nova fase.