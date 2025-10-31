Reprodução/ Instagram @izaaccessbr Iza e Yuri Lima com a filha, Nala

Yuri Lima, de 31 anos, explicou nesta quinta-feira (31) o motivo de ter deixado o futebol. Em entrevista à ESPN Brasil, o ex-jogador afirmou que a decisão partiu dele e foi motivada pelo desejo de acompanhar mais de perto o crescimento da filha, Nala, de 1 ano, fruto do relacionamento com a cantora IZA, de 34.

“ Partiu de mim. Eu nunca me posicionei sobre isso, mas a decisão foi totalmente minha. Eu queria realmente ficar com ela, ficar com a minha filha. Não me arrependo de forma alguma. Para mim, família é a coisa mais importante que tem ”, afirmou Yuri.

Durante a conversa, o ex-jogador chorou ao relembrar como a chegada de Nala mudou sua forma de enxergar a vida.

“ Desde que ela nasceu, virei chorão. Minha filha é a coisa mais importante pra mim. Ela me faz querer melhorar em todas as áreas da minha vida — como pessoa, como profissional. Hoje, minha vontade é melhorar o mundo pra ela seguir em frente ”, declarou.

Yuri contou que a nova fase tem sido marcada por autoconhecimento e vontade de evoluir. “ Ela me faz querer ser melhor em tudo. É um presente que eu ganhei. Agora penso muito nela, em como posso evoluir como pessoa e como pai ”, disse.

A filha de IZA e Yuri nasceu em 13 de outubro de 2024. O relacionamento do casal foi marcado por momentos turbulentos, especialmente durante a gestação da cantora, quando ela afirmou ter descoberto uma traição do então parceiro.

IZA e Yuri anunciaram a gravidez em abril de 2024, mas dois meses depois, a artista desabafou nas redes sobre a decepção. O caso repercutiu amplamente e gerou grande comoção entre fãs do casal.

Após o nascimento da criança, os dois se reaproximaram. No início de 2025, Yuri publicou uma mensagem de agradecimento à cantora, celebrando o perdão e confirmando a reconciliação.