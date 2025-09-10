Reprodução/Instagram Mulher esclarece caso de foto repostada por Yuri Lima

Uma publicação do ex-jogador de futebol Yuri Lima, namorado da cantora Iza, gerou repercussão nas redes sociais nesta terça-feira (9). O atleta compartilhou, em seu perfil no Instagram, uma foto antiga de uma mulher de biquíni, que rapidamente se tornou viral. A jovem, identificada como Adrielly Silva, 22 anos, se manifestou publicamente para esclarecer a situação.

Em seus stories, Adrielly afirmou que não conhece Yuri pessoalmente e explicou a razão pela qual a foto pode ter sido republicada.

“Vim aqui me pronunciar sobre tudo isso que está acontecendo na internet, essa fofoca toda. Vim aqui dizer que eu não conheço ele, entendeu? Ele, provavelmente, deve ter compartilhado a minha foto porque estava lá todo mundo comentando ‘IZA, IZA, IZA’. Essa minha foto é de 2024, se eu não me engano. Foi isso o que aconteceu. Eu não tenho muito o que falar” , declarou.

Diante da repercussão negativa, Yuri Lima apagou a publicação de seu perfil.

Quem é Adrielly Silva

Adrielly Silva mora no Rio de Janeiro e trabalha em uma clínica de estética. Com cerca de 15 mil seguidores no Instagram, ela compartilha registros de viagens internacionais, além de momentos de sua rotina de treinos.

Polêmica antiga de Yuri e Iza

O episódio também trouxe à tona a história de traição envolvendo Yuri e Iza, em 2024. Na ocasião, a cantora anunciou o término do relacionamento após a divulgação de conversas comprometedores entre Yuri e a influenciadora Kevelin Gomes, enquanto Iza estava grávida da filha do casal, Nala.

Após o término, Yuri reconheceu sua responsabilidade e se comprometeu a lidar com as consequências da situação. Em setembro de 2024, o casal reatou o relacionamento antes do nascimento da filha em outubro. Desde então, segundo relatos de Iza, Yuri tem mantido uma presença ativa na vida da criança.

Em maio deste ano, Iza comentou publicamente sobre a decisão de perdoar e voltar ao relacionamento com o ex-jogador, destacando que mudanças de opinião e decisões pessoais são naturais.

“Como que você pode dizer para alguém que essa pessoa está errada em escolher algo na própria vida? A gente tem todo o direito de mudar de ideia, ser incoerente, perdoar, voltar atrás, ou até de terminar se eu quiser mudar minha vida de novo”, afirmou a cantora em participação no podcast "É Nóia Minha".