Foto: Reprodução Iza e Yuri Lima

A cantora IZA, de 35 anos, e o ex-jogador de futebol Yuri Lima, de 31 anos, terminaram o relacionamento nesta terça-feira (7), informou a assessoria da artista ao iG Gente. O casal, que teve a primeira filha, Nala, em outubro de 2024, encerrou a união de forma " amigável " e mantém o compromisso com a criação da criança.

A informação foi confirmada após repercussão de uma polêmica recente envolvendo o ex-jogador.

" IZA e Yuri Lima não formam mais um casal. A separação aconteceu de forma respeitosa e amigável. Ambos seguem comprometidos com o amor, o cuidado e a criação da filha Nala, sempre com carinho, parceria e responsabilidade ", informou a assessoria da cantora.

Polêmica nas redes sociais

O término ocorre quase um mês após Yuri Lima republicar a foto de uma internauta de biquíni no Instagram, ação que gerou repercussão negativa.

A mulher, identificada como Adrielly, afirmou que não conhece o ex-jogador. " Vim aqui dizer que eu não conheço ele, entendeu? Ele, provavelmente, deve ter compartilhado a minha foto, porque estava lá todo mundo comentando ", declarou nas redes sociais. Após a repercussão, Yuri removeu a publicação.

Após o caso, internautas relembraram a polêmica de traição que marcou o relacionamento em 2024. Em julho do ano passado, IZA anunciou o término do namoro após a exposição de conversas comprometedoras entre Yuri e Kevelin Gomes, criadora de conteúdo adulto.

Na época, IZA estava grávida de Nala e recebeu os prints das conversas por meio da mídia. Yuri assumiu a culpa pela quebra de confiança, e o casal se reconciliou em setembro de 2024, antes do nascimento da filha em outubro.