O relacionamento de Yuri Lima e Iza voltou a ser assunto em plataformas de interação virtual. Dessa vez, não por conta de alguma traição, mas por uma atitude tomada pelo ex-jogador do Mirassol.



Nesta terça-feira (7), internautas notaram que o atleta removeu as fotos que tinha com a cantora de seu perfil oficial no Instagram. Até o momento, ele não se pronunciou sobre o assunto, tampouco explicou se excluiu os registros ou se apenas arquivou.





Em meio à repercussão do sumiço das fotos de Iza, Yuri usou as redes sociais para compartilhar uma foto de Nala, fruto da relação com a cantora. Como legenda da publicação, ele escreveu: "família".

Em julho de 2024, Iza e Yuri chegaram a se separar. Na época, conversas de cunho sexual entre o jogador e Kevelin Gomes, criadora de conteúdo adulto, vazaram na imprensa. A musicista já estava grávida do atleta.

Em setembro do mesmo ano, contudo, a ex-técnica do "The Voice Brasil" decidiu dar outra chance ao ex-companheiro, reatando o relacionamento. Nala, a filha deles, nasceu em outubro.

Neste ano, no início de setembro, Yuri Lima polemizou ao republicar no próprio Instagram a foto de uma mulher de biquíni. Tratava-se de Adrielly, que chegou a se pronunciar sobre o ocorrido.

"Vim aqui dizer que eu não conheço ele, entendeu? Ele, provavelmente, deve ter compartilhado a minha foto, porque estava lá todo mundo comentando e 'IZA', 'IZA', 'IZA', 'IZA', e essa foto minha é de 2024, se eu não me engano. E foi isso que aconteceu, gente, eu não tenho muito o que falar", disse na ocasião.

Yuri não chegou a se manifestar publicamente, mas vale lembrar que este recurso de republicação era uma atualização da plataforma e muitos usuários relataram ter feito repostagens não intencionais.