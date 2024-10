Reprodução: Instagram Iza

Iza é a mais nova mamãe. Nala, filha da cantora com Yuri Lima , nasceu neste domingo. A informação foi confirmada pela própria a assessoria da cantora à imprensa. "No dia 13/10/24, às 7:52, nasceu Nala, no Hospital Perinatal da Glória, no Rio de Janeiro, sob os cuidados do médico Dr. Bruno Wunder de Alencar. O parto foi cesariana e tanto a mãe quanto a bebê estão bem", diz o comunicado.

A voz de "Ginga" fez a primeira publicação sobre o nascimento da primeira filha. “Que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais… Nala 13/10/2024", escreveu ela.





A gravidez da artista foi marcada por um momento conturbado: em julho deste ano, a voz de "Pesadão" revelou ao público que o atleta a traiu com outra mulher . Após o momento, a musicista voltou a se relacionar com o jogador de futebol em prol do nascimento da filha.

Celebridades enalteceram a chegada da bebê

Iza e Yuri Lima publicaram uma foto da mãozinha de Nala. Após o momento, celebridades e amigos da cantora desejaram boas vibrações para a recém nascida. "Ah, que linda! Muita saúde pra vocês", desejou Brunna Gonçalves, dançarina e esposa de Ludmilla.

"Viva! Saúde e vida longa!", acrescentou o apresentador Marcelo Cosme. "Muito feliz por vocês, Iza. Parabéns, mami e a sua librianinha que já brilha muito", comemorou Pitty. "Libriana gotosa!", disse Boca Rosa.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook .