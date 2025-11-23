Reprodução/Instagram Virginia no segundo ensaio de quadra da GRANDE RIO

Virginia Fonseca afirmou no sábado (22) que ainda não se considera uma boa Rainha de Bateria da Grande Rio. A influenciadora comentou o assunto após receber novas críticas e explicou que está em fase de aprendizado até o Carnaval de 2026. A declaração ocorreu durante o programa "Sabadou".

Durante o programa, Virginia respondeu se já se vê pronta para o cargo. “Vou ser bem sincera. No momento, não. Não me sinto uma boa rainha porque eu tô começando”, afirmou. A fala ocorreu após semanas de debates nas redes sociais e questionamentos sobre a preparação da influenciadora.

Ela afirmou que encara o processo como parte natural do início em uma função de destaque na escola. “Eu acho que tudo tem um começo, tudo a gente tem que melhorar, tem que aprender. Eu sinto que estou no processo de aprendizado, e graças a Deus que eu ainda tenho tempo para isso”, disse.

A influenciadora comentou também que a preparação para o Carnaval começou dentro da agremiação, mesmo antes da virada do ano. Segundo ela, o período até fevereiro será dedicado a treinos e ajustes.

“O Carnaval pra gente já começou, estamos vivendo a energia do Carnaval, mas o Carnaval pra maioria das pessoas é em fevereiro, então ainda tem até fevereiro para melhorar, pra aprender mais, e ser uma boa rainha”, completou.

Procedimentos e preparação para a estreia

A coroação de Virginia como Rainha de Bateria ocorreu em setembro de 2025, durante cerimônia na quadra da Grande Rio. Paolla Oliveira, rainha anterior, entregou a coroa à influenciadora em um evento que reuniu integrantes da escola e convidados.

Virginia também tem investido em um projeto estético para desfilar em 2026. A influenciadora passou por procedimentos que somaram cerca de R$ 140 mil, com foco em sustentação, textura e bioestimulação dos glúteos.