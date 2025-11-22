Reprodução/Globoplay Michelle Loreto chora ao vivo no É de Casa

A jornalista Michelle Loreto anunciou a demissão da Globo nesta sexta (21) após 20 anos na emissora. O comunicado ocorreu horas depois de perder o comando do "Bem Estar", quadro que integrava os matinais "Encontro" e "É de Casa", e que seria substituído por reportagens de variedades.

Michelle afirma que a mudança profissional não condiz com o que busca atualmente, o que teria motivado a saída da emissora. Ela diz: “Hoje eu decidi encerrar a minha trajetória na TV Globo e eu quero dividir isso com você com toda a transparência e tranquilidade que esse momento merece.”

Segundo a jornalista, o novo direcionamento proposto pela empresa não acompanhava sua evolução na área da saúde. No vídeo, ela declarou: “Chegou um momento em que a empresa segue por um caminho e eu sigo por outro. Por quê? Visões diferentes, propostas diferentes, vontades diferentes.”

Michelle também relembrou a trajetória construída desde a cobertura do tempo até a apresentação fixa do Bem Estar. “Foram 20 anos de casa, 20 anos fazendo de tudo”, disse, ao citar reportagens, apresentações, produção e edição. Ela ainda disse que a decisão foi madura e pensada: “Queria dizer que essa escolha não foi impulsiva, foi pensada, sentida, amadurecida.”

A jornalista afirma que pretende manter o foco na cobertura de saúde, bem-estar e maternidade. “Isso é o que eu faço, o que eu gosto, o que eu acredito, é o meu propósito”, afirmou. Ela explicou que o posto oferecido pela empresa não dialogava com essa especialização: “O lugar que a empresa quer para mim, não é o lugar que eu quero seguir.”

No vídeo, Michelle também contou que decidiu ouvir sua “voz interna” após duas décadas de trabalho. “Foi uma decisão assim profunda, aquelas decisões que a gente sente no corpo, sabe? Que dão frio na barriga, mas também trazem uma paz enorme.”

A apresentadora revelou ainda que pretende retomar um antigo projeto pessoal. “Meu caminho agora é continuar fazendo o que eu acredito de verdade (...) E também retomar um sonho meu, que é voltar para a faculdade de psicologia.”

Ao encerrar o anúncio, Michelle reforçou que deixa a emissora com gratidão e leveza, mas pronta para novos ciclos. “Eu saio da TV Globo hoje com gratidão, leveza e a certeza de que eu fechei um capítulo lindo na minha história. O próximo capítulo começa agora, um cheiro.”