Bianca Rinaldi posa nua em post ousado e reflete: "Envelheceu"

Bianca Rinaldi, de 51 anos, falou sobre envelhecimento ao publicar uma foto de nu artístico na última sexta-feira (21). A imagem integra o livro "Pele", projeto de Marcelo Feitosa que reúne personalidades fotografadas por Brunno Rangel.

A atriz compartilhou a imagem para falar da importância do acolhimento da passagem do tempo. O projeto reúne nomes como Reynaldo Gianecchini e Sabrina Sato e explora a relação de cada artista com marcas, texturas e transformações do corpo.

"Um dia você vai se olhar no espelho e perceber que sua pele envelheceu. Vai parar de buscar motivos e se enxergar nas estrias dos próprios seios de tanta vida que deu", escreveu Bianca ao comentar o registro.

Com carreira iniciada aos 15 anos, quando trabalhou como paquita de Xuxa, Bianca mantém relação positiva com o avanço da idade. No texto publicado junto à foto, ela acrescentou: "Vai se sentir nas cicatrizes e vai ver que venceu. Vai se lembrar da pele jovem que um dia viveu e levar além do aqui o que a pele te fez seu."

Nos comentários, os seguidores exaltaram a beleza da atriz: "Maravilhosa 🙌❤️ Deusa". Outra pessoa disse: "Você fica cada vez mais lindaaaaa!! ❤️ Envelhecer, de forma saudável é o melhor da vida ❤️". Uma terceira afirmou: "Lindíssima, a cada dia mais bela ❤️".