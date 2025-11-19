Reprodução/ Instagram @virginia Virginia Fonseca com os filhos: José Leonardo, Maria Alice e Maria Flor

Virginia Fonseca, de 26 anos, era esperada no Ensaio da Grande Rio desta terça-feira (18), porém optou por cancelar o compromisso carnavalesco. Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 54 milhões de seguidores, ela explicou o motivo.



Segundo a apresentadora do SBT, nos próximos dias, outros compromissos estão marcados, como gravações do programa solo dela no SBT. Por isso, a rainha de bateria decidiu priorizar os três filhos ao invés de assumir a responsabilidade com a agremiação.





"Já comuniquei à Feiticeira, já comuniquei ao Jayder. Por quê? Estou com muita saudade dos meus filhos. Amanhã eu gravo dois programas de novo; ontem eu gravei dois programas. Então, hoje é o dia em que eu conseguiria sair com eles, fazer alguma coisa, e é isso que eu vou fazer", argumentou.

Sem brigas

Logo em seguida, a influenciadora fez questão de afastar as especulações de que a ausência dela tivesse relação com algum possível desentendimento com alguém da escola de samba. Segundo ela, o clima está harmônico.

"Já avisando: não tem nenhum problema, nenhuma treta. Está todo mundo avisado, todo mundo em paz. Só alegria. Graças a Deus", enfatizou a ex-mulher de Zé Felipe e atual namorada do jogador Vini Jr., do Real Madrid.

Filhos

Virginia é mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Os três são frutos da antiga relação da empresária com o cantor e compositor sertanejo Zé Felipe. Entre namoro e casamento, o ex-casal permaneceu junto por cinco anos.