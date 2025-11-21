Divulgação Tremembé

Prime Video anunciou nesta sexta-feira (21) a segunda temporada de “Tremembé”, que terá Robinho como personagem central na nova fase da trama. A produção segue o universo do presídio paulista e amplia o foco para novos casos de grande repercussão.

O Prime Video confirmou novos episódios da série "Tremembé", com foco na chegada do ex-jogador Robinho à penitenciária. 📸Reprodução Instagram / @marinaruybarbosa #PortaliG #Tremembé pic.twitter.com/lFeyH7NmlB— iG (@iG) November 21, 2025

A informação ganhou destaque após publicação de Marina Ruy Barbosa no Instagram. A atriz interpreta Suzane von Richthofen no primeiro ano da série e compartilhou um vídeo em que atende uma ligação e reage à novidade. Não houve anúncio oficial de data de estreia dos novos episódios.

A segunda temporada terá história baseada em Robinho, condenado a nove anos de prisão por estupro coletivo cometido na Europa. O jogador está na penitenciária P2 de Tremembé.

Suzane von Richthofen permanece protagonista na ala feminina e enfrenta desafios para entender como será recebida pela sociedade na vida após a prisão. Elize Matsunaga também busca recomeçar no regime aberto e se arrisca em uma nova profissão fora dos muros da penitenciária.

Na ala masculina, Thiago Brennand e Robinho entram na narrativa como figuras que representam poder e contraste social dentro da unidade prisional.

Segundo comunicado do Prime Video, a nova temporada acompanha desdobramentos marcantes do primeiro ano e amplia o universo de “Tremembé” com novas histórias inspiradas em casos reais.

