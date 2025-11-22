Instagram/Reprodução Virgínia Fonseca é uma das sócias da marca de cosméticos WePink, investigada por práticas abusivas nas vendas on-line

A influenciadora Virginia Fonseca revelou nesta sexta-feira (21) que usou um tratamento hormonal para engravidar do caçula, José Leonardo, e explicou que o processo provocou espinhas e manchas no rosto. A declaração ocorreu durante uma caixa de perguntas aberta para seguidores, em que ela detalhou quando e por que iniciou o procedimento.

Após o nascimento de Maria Flor, Virginia afirmou que desejava engravidar novamente, mas não conseguiu de forma natural. Segundo a apresentadora, isso a levou a buscar auxílio hormonal na tentativa de acelerar a gestação do terceiro filho.

“Então, quando eu tive a Flor, eu queria muito engravidar logo em seguida e não estava vindo, não tava acontecendo. Então, eu tomei hormônio pra tentar engravidar. E esses hormônios me deram muitas espinhas, eu não tinha nada, nada”, disse. Ela afirma que não enfrentava problemas de acne desde os 14 anos. “E aí, eu fui tomar esses hormônios… deu merda”.

Virginia contou que, após a fase de acne intensa, as manchas se tornaram o novo desafio. “E aí tive muita espinha, tal, e ficaram as manchas. E pra tratar mancha não é tão simples assim, ainda mais eu, que não tenho tempo pra fazer, tipo, os lasers pesados, fazer as coisas pesadas no rosto. Eu tenho sempre uma gravação, sempre alguma coisa. Então é por isso”.

A influenciadora garantiu que está em tratamento para reduzir as marcas. “Mas eu tô tratando e vai dar certo. Elas vão sair, amor. As manchas vão sair. Amém. Elas vão sair, nem que seja na faca, nem que seja eu passando na faca. Elas vão sair”.

Virginia é mãe de três crianças: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3 anos, e José Leonardo, de 1 ano. Os três nasceram do casamento anterior com o cantor Zé Felipe, que atualmente namora a cantora Ana Castela. A apresentadora vive relação com o jogador Vini Jr.