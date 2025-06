Reprodução Instagram - 22.5.2025 Paolla Oliviera deitada na grama





Paolla Oliveira é muito mais que um rosto bonito das novelas. Ao longo dos anos, ela tem usado sua visibilidade para desconstruir padrões de beleza, incentivar o amor-próprio e mostrar que se sentir bem consigo mesma é o verdadeiro poder.

Relembre cinco momentos marcantes em que a atriz se destacou justamente por ser real:

Sem filtros, só verdade

Em agosto de 2023, Paolla celebrou o fim dos filtros de usuários no Instagram com uma selfie sem maquiagem e sem retoques. A postagem foi acompanhada por uma reflexão potente sobre como os filtros afetam a autoestima e a sanidade mental.

"Como pode postar uma foto despretensiosa ainda ser um ato de coragem, né?! Filtros mágicos resolvem quase tudo em segundos, mas já sabemos que essa facilidade cobra caro! Cobra a paz com nossa autoestima e nossa sanidade mental. Hoje, minha selfie corajosa é para comemorar o fim dos filtros de usuários no Instagram (que até pode ser por motivos comerciais, mas são uma ótima oportunidade para nos reconectarmos e pensarmos no que queremos ser nas redes sociais)!"

A atitude inspirou milhões de seguidores a enxergarem beleza na naturalidade e a repensarem sua relação com a própria imagem.

Carnaval com o corpo real

Ex- Rainha de bateria da Grande Rio, Paolla decidiu abrir mão da meia-calça nos ensaios e no desfile, um acessório comumente usado para “esconder imperfeições”.

“Vou desfilar meu corpo real” , afirmou. Após ser criticada por seu corpo durante um ensaio, ela reagiu com maturidade e coragem.

Em entrevista ao Fantástico, contou que se sentia linda, mas que os comentários maldosos a fizeram refletir sobre o quanto ainda se exige um padrão inalcançável das mulheres. Sua resposta foi uma defesa firme da autoestima e da liberdade de ser como se é.

Sensualidade

Reprodução/Instagram - 13/03/2022 Paolla Oliveira e Diogo Nogueira posam na cama juntos

Em uma campanha publicitária ao lado do namorado, Diogo Nogueira, Paolla apareceu em cliques ousados, deitados na cama, com lençol branco e luz de velas.

As fotos viralizaram nas redes sociais e foram parar nos assuntos mais comentados do Twitter.

A legenda? "O dia mais quente do ano chegou."

Mais do que sensualidade, o casal esbanjou sintonia, autenticidade e autoestima, provando que a beleza real também é sexy.

Biquíni

Reprodução Instagram - 23.4.2025 Paolla Oliveira de biquíni amarelo

Durante as gravações da novela A Dona do Pedaço, em 2019, Paolla foi clicada de biquíni e mostrou, sem filtros, as marcas em suas pernas. A imagem viralizou , não por se encaixar em padrões perfeitos, mas por mostrá-la exatamente como é.

Desde então, ela não hesita em compartilhar cliques exibindo o corpo real, reforçando que a liberdade de se amar é mais poderosa do que qualquer edição.

Dançar

A atriz também é conhecida por sua desenvoltura na dança. Em um vídeo postado ao som de “Check On It ”, de Beyoncé, Paolla surgiu dançando com short preto e bota até a coxa.

Vale lembrar que ela venceu duas edições da “Dança dos Famosos”, em 2010 e 2021.