Instagram/Reprodução Virgínia Fonseca é uma das sócias da marca de cosméticos WePink, investigada por práticas abusivas nas vendas on-line

Virginia Fonseca ocupa o primeiro lugar no ranking internacional de parceiras de jogadores mais ricas de 2025, divulgado nesta quarta-feira (19) pelo perfil “Glam Set & Match”, que estimou fortunas e posições das WAGs (Esposas e Namoradas, em tradução livre) com base em dados públicos.

A lista apresenta valores aproximados, já que patrimônios privados envolvem critérios financeiros difíceis de medir. O levantamento soma US$ 408 milhões (R$ 2,17 bilhões) entre as 20 colocadas e inclui nomes de nove países.

Virginia aparece no topo com US$ 78 milhões ( R$ 415,9 milhões). A influenciadora mantém receitas que vêm da presença digital, contratos publicitários, participações empresariais, patrimônio imobiliário e a operação da marca de cosméticos WePink .

Na segunda posição está Victoria Beckham, que acumula US$ 70 milhões (R$ 373,3 milhões). A ex-Spice Girl consolidou carreira como empresária da moda, da beleza e da televisão. Anna Lewandowska surge em seguida, com US$ 63 milhões (R$ 335,9 milhões), e segue como referência no mercado fitness europeu.

O ranking inclui brasileiras com atuação global. Izabel Goulart aparece em 14º lugar, reconhecida pela trajetória na Victoria’s Secret e por campanhas internacionais. Bruna Biancardi surge em 16º com renda baseada em publicidade, moda e influência digital.

Sigla WAG

A sigla WAG, que significa “wives and girlfriends”, voltou ao debate nas redes com o crescimento da atenção sobre Virginia, Bruna Biancardi, Georgina Rodríguez e outras figuras próximas ao universo do futebol. O termo surgiu nos anos 2000, quando tabloides britânicos reduziram mulheres de atletas a estereótipos ligados ao glamour e ao luxo.

A expressão ganhou força durante a Copa de 2006, quando Victoria Beckham virou ícone do grupo. Desde então, o interesse do público por esse universo gerou reality shows, documentários e conteúdos dedicados a acompanhar a rotina dessas personalidades.

No Brasil, o termo ganhou mais atenção após o início do romance entre Virginia e Vinícius Júnior. Entretanto, outros nomes que compõem o cenário, como Tainá Militão, Gabriely Miranda, Belle Silva e Marília Nery. No exterior, Georgina Rodríguez, Antonela Roccuzzo e até Taylor Swift aparecem quando mencionada a sigla.