Reprodução/TV Rodrigo Bocardi estará no Show do Milhão

Rodrigo Bocardi aparecerá em breve na televisão aberta. O jornalista fechou o acordo e participará da versão com Celebridades do Show do Milhão, comandado por Patricia Abravanel. A edição vai ao ar em dezembro e marcará o retorno do profissional para as telinhas após sua saída da Globo.

As gravações iniciaram essa semana. Além de Rodrigo, o humorista Wellington Muniz, o Ceará, participará do programa e ficou amplamente conhecido após imitar Silvio Santos (1930-2024) no extinto Pânico da TV (2003-2012).

Bocardi irá competir na atraço. O Show do Milhão terá quatro episódios e ficará restrito somente em dezembro. Em 2026, o quadro será exibido de forma habitual, com participantes anônimos em busca de R$ 1 milhão.





É a primeira aparição após sua demissão da TV Globo em janeiro, após 25 anos contratado da a emissora carioca. O jornalista chegou a ser sondado pelo SBT e Jovem Pan, mas as negociações emperraram. As informações são do colunista Gabriel Vaquer.

Fora da Televisão, o jornalista criou o Boca TV, um jornalismo comunitário voltado para a cidade de São Paulo. Então, ele ensaia sua volta para a televisão num clima de jogo e disputa em dinheiro.

Saída da Globo

Rodrigo Bocardi foi dispensado da Globo em janeiro por justa causa da Globo em janeiro. O profissional havia sido denunciado ao compliance por supostamente ter cobrado por uma espécie de seguro, para não criticar autoridades e empresas, principalmente concessionárias públicas.

Após a demissão, o apresentador chegou a falar sobre o assunto com seus fãs.

"Por aqui, tudo certo! Uma boa semana pra todo mundo, bom dia! Ah, final de semana, quantas ideias, quantas possibilidades pra gente manter viva essa nossa conexão, que a gente sabe, todo mundo sabe que é muito forte", afirmou Bocardi, demonstrando entusiasmo com as oportunidades futuras.

O jornalista também sugeriu que em breve pode voltar ao trabalho. "Agora estou chegando aqui para um café, me convidaram para um café, vamos tomar um café. Vamos tomar esse café então, o que será que vem pela frente? Um sentimento, ó, um sentimento de que já, já, Rodrigo Bocardi volta já", declarou.

A saída de Bocardi da Globo foi anunciada na última quinta-feira (30). A emissora justificou a decisão alegando "descumprimento de normas éticas", mas evitou fornecer detalhes, afirmando que não comenta decisões de compliance. Rodrigo Bocardi ingressou na Globo em 1999 e construiu uma trajetória sólida na empresa.

Ele atuou como correspondente internacional em Nova York por quatro anos, entre 2009 e 2013, e, desde maio de 2013, esteve à frente do telejornal "Bom Dia SP". Além disso, participou do rodízio de âncoras do "Jornal Nacional", tendo sua última aparição no dia 25 de janeiro, ao lado de Ana Paula Araújo.