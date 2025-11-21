O nutrólogo Pedro Andrade, namorado da cantora Sandy, surpreendeu ao relatar um episódio curioso envolvendo a artista. Em suas redes sociais, ele contou que passou por um “desafio olfativo” antes de encontrá-la.
Pedro disse que só percebeu que seu almoço tinha alho depois de comer e, sabendo que Sandy é sensível ao cheiro, tratou de resolver o problema rapidamente.
"Diagnóstico: bafo de alho. Almocei um rango cheio de alho. A questão é que minha namorada sente o cheiro de alho em um raio de 15 hectares e ela odeia. Tratamento: mascar chiclete", brincou.
"Não funcionou. Ela tem um nariz biônico", disse o profissional, com ótimo humor.
Sandy e Pedro estão juntos desde julho de 2024 e mantêm um relacionamento discreto, com pequenas aparições nas redes sociais.
Antes do namoro com Pedro, Sandy viveu um relacionamento de 24 anos com Lucas Lima. Os dois foram casados por 15 anos e tiveram um filho: Theo, de 10 anos.
Em 2023, o ex-casal anunciou o divórcio de forma amigável. Filha de Xororó, Sandy começou cedo no mundo da música.
Nos anos 2000, ela se juntou ao irmão e, juntos, formaram a dupla Sandy & Junior. Entre os sucessos da dupla estão as canções "Quando Você Passa (Turu Turu)", "As Quatro Estações" e "Olha o Que o Amor Me Faz".