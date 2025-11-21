A apresentadora Virginia Fonseca afirmou nesta sexta-feira (21), durante live da WePink, que o namorado, Vini Jr., não usa perfume masculino, mesmo após o jogador estrelar uma campanha internacional de fragrâncias. A declaração ocorreu um dia depois de o atleta divulgar fotos da ação publicitária.
No vídeo, Virginia comentou que o atacante do Real Madrid evita fragrâncias voltadas para homens. “Ele não usa perfume masculino”, disse ela, antes de complementar: “O Vini é raro de usar perfume masculino, ele usa mais feminino”.
A fala repercutiu porque o jogador havia publicado imagens de divulgação da campanha, nas quais posa com o frasco da empresa internacional. Na postagem, Virginia brincou com o namorado, pedindo para que ele vestisse uma camisa.
Nos comentários das redes sociais, internautas brincaram com a situação e citaram a concorrência entre a campanha do atleta e os produtos da WePink. “Virgínia vendo ele divulgar outro perfume e não o bodysplash dela”, escreveu um usuário. Outro comentou: “Trabalhando para o concorrente, Vini, aí você me complica”.
A apresentadora ainda exibiu trechos da live em que falou sobre a rotina do casal, que mantém relacionamento à distância. Ela afirmou que o namoro segue em ritmo tranquilo. “A gente está vivendo a fase do namoro com calma. A gente se liga, a gente conversa o dia inteiro no WhatsApp”, declarou.
Virginia e Vini Jr. assumiram o relacionamento no fim de outubro, após meses de rumores sobre um possível affair.