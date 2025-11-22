Instagram Gkay renova bronzeado e exibe bumbum em praia no Rio

Gkay aproveitou o sábado (22) na Praia de São Conrado, no Rio de Janeiro, e chamou atenção ao exibir abdômen trincado e glúteos harmonizados. A influenciadora, de 32 anos, escolheu um biquíni vermelho para o dia de sol e entrou no clima carnavalesco do Salgueiro, escola da qual é musa.

A aparição ocorre durante a preparação intensa para o Carnaval 2026. Em entrevista recente à Quem, Gkay afirmou que interrompeu até a vida amorosa para focar no novo posto.

A influenciadora chegou cedo à praia, mergulhou no mar e posou para registros publicados nos Stories do Instagram. O corpo definido e o resultado do procedimento estético nos glúteos foram os pontos mais comentados pelos fãs.

Gkay tem marcado presença nos ensaios do Salgueiro e mantém agenda cheia com treinos na academia. A preparação inclui aulas de samba e acompanhamento com profissionais que cuidam do condicionamento físico exigido para o desfile.

Além dos treinos, ela passou por um protocolo estético focado em melhorar o contorno dos glúteos. O método combina técnicas para dar mais volume, firmeza e reduzir celulite.

Outras musas também se preparam para a estreia na Furiosa em 2026. Bruna Griphao, Cintia Dicker e Bia Michelle fazem parte do time que divide as atenções nos eventos da escola.