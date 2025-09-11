Instagram Gkay mostra glúteos turbinados para Carnaval e fãs elogiam resultado

A influenciadora digital e empresária Gkay, de 32 anos, exibiu nesta quinta-feira (11) o resultado de um procedimento estético nos glúteos. O tratamento buscou aumentar o volume, reduzir a celulite e melhorar a firmeza da pele. A novidade foi compartilhada nas redes sociais já em preparação para o Carnaval 2026, quando Gkay estreia como musa da escola de samba Salgueiro.





O médico responsável explicou a segurança e o efeito natural do protocolo.

“ Olha a musa do bumbum e agora musa do Carnaval. Retoquezinho. Não usamos PMMA. Utilizamos ácido hialurônico e bioestimulador de colágeno. Olha que resultado lindo que a gente consegue, de forma muito natural, segura, média-longo prazo ”, disse.

A influenciadora demonstrou entusiasmo e brincou com a expectativa para o desfile. “ Na avenida vai bombar esse bumbum ”, declarou, antes de improvisar uma pequena sambadinha diante das câmeras.

Detalhes do procedimento estético

O protocolo foi estruturado em três etapas. A primeira usou bioestimuladores de colágeno para tratar a flacidez e melhorar a qualidade da pele. Em seguida, a projeção e o contorno dos glúteos foram realçados com preenchimento de ácido hialurônico. A celulite foi combatida com a técnica de subcisão, que rompe traves fibrosas responsáveis pelas depressões na pele.

Segundo informações do médico, foram aplicados 90 ml de ácido hialurônico no total. O resultado gerou repercussão imediata entre fãs e seguidores. “ Eu trocava a foto do meu RG, ia ser essa bunda ”, comentou uma internauta. Outras reações incluíram frases como “ Caraca, que perfeição ” e “ Realmente, ficou lindo ”.

O anúncio de Gkay como musa do Salgueiro ocorreu no início de setembro e foi celebrado por nomes conhecidos do meio artístico. Gracyanne Barbosa, Rainha de Bateria da União da Ilha, parabenizou a influenciadora. “ Maravilhosa, vai brilhar muito ”, escreveu.