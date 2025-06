Reprodução Instagram @Brunagriphao Bruna Griphao participou do 'BBB 23'

Bruna Griphao, de 26 anos, usou as redes sociais para compartilhar alguns cliques de biquíni com os mais de 4,6 milhões de seguidores que a acompanham no Instagram, plataforma de interação virtual de Mark Zuckerberg.







Em um dos registros, ela aposta em um modelito repleto de brilhos. Já em outra foto, Bruna aposta em um traje de banho vermelho. Ela ainda posou com um biquíni escuro e foi elogiada pela base de fãs que a segue nas redes sociais.





"Amo muito", escreveu uma internauta nos comentários da postagem, que ultrapassou a marca de 114 mil curtidas. "Essa Bruna é muito bonita mesmo. Você não cansa de ser bonita, não?", brincou outro. "Como pode ser tão linda?", indagou uma terceira.

"Maravilhosa", prosseguiu uma quarta. "Merece tudo de bom. Eu torço pelas suas conquistas", admitiu um quinto. "Perfeita", acrescentou uma sexta. "Tão linda parece até um boleto pago", ironizou uma sétima. "Traz o macarrão porque a Bruna Griphao tem o molho", disse ainda um oitavo internauta.

Longe das telinhas

Conhecida pelas personagens que defendeu em novelas da Rede Globo, Bruna Griphao está afastada do formato desde 2021, quando esteve no elenco de "Nos Tempos do Imperador". Em 2023, ela ficou em terceiro lugar na grande final do "Big Brother Brasil".