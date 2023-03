Reprodução/Instagram Bia Michelle anuncia o fim do namoro com MC Gui

Nesta quarta-feira (29) Bia Michelle anunciou o fim do seu relacionamento com MC Gui. A bailarina do Faustão compartilhou um desabafo nas redes sociais e garantiu a separação 'de uma vez por todas'.

O relacionamento dos dois é de ida e vindas há um tempo. Eles moraram juntos por dois anos, após pedir a mão dela em casamento, o cantor foi confirmado no reality A Fazenda.

"Oi gente, espero que estejam bem! Tirei uns dias daqui e realmente não consigo aparecer como se nada tivesse acontecido, por isso sei que preciso expor o que está acontecendo", começou ela.

"Vou começar falando sobre mim... Eu sempre fui uma pessoa 100% movida pelo coração. Minhas decisões foram tomadas pelas minhas emoções e sentimentos. Nem sempre foi o ideal, mas sendo bem sincera, não me arrependo de nada. Casa um oferece aquilo que tem dentro de si, e eu tenho muito orgulho de dizer que dentro de mim só tem amor e qualquer pessoa ao meu redor sempre receber as coisas mais lindas que eu podia oferecer, porém nem sempre fui retribuída da forma que gostaria e por diversas vezes me decepcionei", seguiu.

Na sequência, Bia falou sobre a separação de MC Gui. "Em respeito a minha família, aos meus amigos e aos meus fãs, venho comunicar que o meu relacionamento chegou ao fim, de uma vez por todas", disse.

"Tiveram muitos momentos de amor e felicidade, diversas chances e muita fé que funcionaria, mas também tivemos muitos momentos de crises. Da minha parte sempre houve esforço para contornar essas crises, mas um relacionamento não se sustenta com esforço único", completou.

Bia relatou os últimos acontecimentos na vida do ex-casal. "Nesses últimos dias aconteceram situações que me mostraram que esse realmente não é o meu caminho. Encerro esse ciclo com a consciência e o coração em paz, por ter feito além do meu melhor. Me sinto pronta para, verdadeiramente, virar essa página. Só quero seguir em frente. Feliz e em paz", concluiu.

MC Gui se pronuncia após término

O cantor também apareceu nas redes sociais para anunciar o fim do relacionamento. Pelos Stories do Instagram, ela desejou que a ex namorada seja muito feliz.

"Boa tarde, família! Gostaria de comunicar a todos vocês que infelizmente eu e a Bia não estamos mais juntos! Vivemos momentos maravilhosos que jamais esquecerei, mas infelizmente este ciclo se encerrou em nossas vidas. Desejo que ela seja muito feliz, pois é isso que ela merece", começou.

Por fim, o funkeiro comentou sobre como irá superar o fim. "Neste momento só quero poder colocar a cabeça no lugar e esperar o tempo passar, pois ele é o melhor remédio para tudo. Seguirei minha vida focado no trabalho e nos meus objetivos. Agradeço a todos que torciam por nós", concluiu ele.

