Instagram Cintia Dicker posa de lingerie e recebe elogio de Pedro Scooby

Cintia Dicker movimentou as redes nesta segunda-feira (10) ao publicar uma sequência de fotos de lingerie. A musa do Salgueiro posou com um conjunto branco rendado em meio a um cenário tropical, exibindo o físico definido e o bronzeado.

As imagens foram feitas na mansão onde a modelo vive com o marido, Pedro Scooby. O surfista não deixou o momento passar e reagiu nos comentários com uma mensagem direta. “Toda deliciosa”, escreveu ele, em resposta às fotos.

Além de Scooby, seguidores também elogiaram a modelo. “A musa que me inspira!”, comentou uma fã. “Deusa”, escreveu outra.

Cintia, de 38 anos, foi anunciada em setembro como musa da Acadêmicos do Salgueiro para o Carnaval 2026. Na época, ela comemorou a novidade com entusiasmo. “Uma responsabilidade imensa e um amor que só cresce dentro de mim”, declarou nas redes sociais.

Natural do Rio Grande do Sul, Cintia construiu carreira internacional como modelo e desfilou para grandes marcas. Casada com Pedro Scooby desde 2020, Cintia é mãe de Aurora, nascida em 2022.