Letícia Bufoni anuncia conta no OnlyFans e fãs reagem: "Demorou"

Letícia Bufoni anuncia parceria com OnlyFans e estreia perfil de conteúdos esportivos na última quarta-feira (12) após convite direto da plataforma, que busca ampliar presença no esporte além dos conteúdos adultos.

A skatista multicampeã dos X Games e pilota da Porsche Cup integra o time global de creators do OnlyFans. A atleta publicará vídeos e fotos de treinos, viagens e bastidores da rotina de alto rendimento.

O anúncio foi revelado em comunicado oficial da plataforma. Letícia Bufoni disse que a parceria nasceu a partir de um convite. “Foi uma proposta alinhada ao que acredito e ao tipo de conteúdo que gosto de produzir”, afirma. “A parceria com o OnlyFans tem um significado especial porque representa uma nova forma de mostrar meu dia a dia de maneira mais próxima e real”, acrescenta.

A plataforma está entrando em um novo caminho, que visa atrair nomes do esporte. Atletas como Pedro Scooby, Charles do Bronx, Nick Kyrgios, Douglas Costa e Arina Rodionova já utilizam o canal para interação direta com fãs.

A skatista afirma que valoriza marcas que respeitam liberdade criativa. Para Letícia, a parceria representa espaço para contar histórias de forma autêntica e mostrar diferentes lados da carreira esportiva. A atleta também diz que deseja explorar conteúdos que aproximem o público da rotina de competições e de desafios no esporte.

Reação do público

Os fãs da atleta dividiram opiniões. Alguns acreditavam que a skatista estaria entrando na plataforma para a produção de conteúdo adulto: "Acabou com meu dia essa notícia", disse um seguidor. Outro questionou: "Poxa, é sério?". Um terceiro disse: "Demorou para abrir..."

Outras pessoas, no entanto, saíram em defesa da atleta: "A galera descobrindo só agora que o Onlyfans foi criado pra você ter uma comunidade privada e não só pra coisa 18+". Outro seguidor explicou: "Galera, a finalidade real do Onlyfans é essa, dar conteúdo pago a fãs. Algumas pessoas ficaram com a falsa impressão dado a galera +18 ter viralizado nessa plataforma. O IG é conteúdo patrocinado e de divulgação.