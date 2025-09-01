Instagram/@arquivo.marina Marina Ruy Barbosa rebate críticas sobre aparência em vídeo com fãs

Marina Ruy Barbosa, de 30 anos, respondeu críticas feitas a um vídeo que viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (1º). A gravação mostra a atriz atendendo fãs durante a madrugada após um dia inteiro de trabalho. Muitos comentários questionaram a aparência e levantaram especulações sobre cansaço ou embriaguez.

Entre os comentários, internautas escreveram frases como “O cabelo só a palha ” e “ Ela está bem? ”. Em resposta, Marina afirmou: “ O cabelo assim faz parte da caracterização da minha personagem nova, em um filme que eu estava rodando. Nesse dia eu estava exatamente saindo de um dia inteiro de trabalho na madrugada ”.

A atriz ainda detalhou a proposta do visual: “ Caracterização do filme que estou fazendo, uma cientista, que passa meses na Antártida... A gente constrói o cabelo exatamente para deixar com esse aspecto que a trama pede ”.

Atriz destaca rotina intensa de gravações

Ao ser questionada sobre estar diferente do que o público está acostumado a ver, Marina respondeu: “ Depois de passar o dia todo gravando, cenas super sérias e intensas, tratando de violência, estupro... E sair na madrugada e parar para atender as pessoas... Deveria ser algo legal, não? ”.

Outro comentário dizia: “ Gente, ala, tá beba, parece ”. A atriz rebateu: “ Beba de cansada, né? Gravando o dia todo cenas pesadas. Mesmo exausta, eu saí para abraçar e receber as pessoas que estavam ali esperando ”.

A repercussão também gerou apoio. Uma internauta defendeu Marina: “ Poucos fazem isso. E quanto ao cabelo, acredito que faz parte do papel atual dela pelo que vi. Mas, isso nem vem ao caso. A vida é dela e ela faz o que quiser com o cabelo dela ”. A atriz agradeceu com a resposta: “ Comentário mais sensato ”.



