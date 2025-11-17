Reprodução/ Record TV/ Netflix Suzane von Richthofen, Sandrão e Elize Matsunaga

Neste domingo (16), Sandra Regina Ruiz Gomes, popularmente conhecida como Sandrão, decidiu revisitar um assunto polêmico do período em que esteve detida na Penitenciária Doutor José Augusto César Salgado, em Tremembé: o suposto triângulo amoroso com Elize Matsunaga e Suzane von Richthofen.

Durante participação no "Domingo Espetacular", a ex-detenta se pronunciou sobre o caso. O assunto ganhou destaque após o recente lançamento da série "Tremembé" no Prime Video, na qual Elize e Suzane têm uma disputa amorosa por Sandrão.





"Eu e Elize viramos muito amigos, de verdade. De repente, a gente se olhou diferente. Com a Suzane foi uma coisa intensa, que não tinha fim nunca, mas com a Elize foi uma coisa que nos tornamos bons amigos", afirmou.

"A beleza [da Suzane me chamou atenção]. A gente jogava xadrez, nisso a gente foi se aproximando. Sim [me apaixonei]. Sim, eu acredito [que ela se apaixonou]. Foi intenso", acrescentou.

Sandrão ainda afirmou que, no período em que se relacionaram, Suzane assegurou ter se arrependido de ter participado do assassinato dos pais Marísia e Manfred.



"Pode ser que em algum momento ela seja fria e manipuladora, mas eu enxergava ela como a Suzane. Ela disse que se arrependia [do crime], que sofria com isso, que nada deveria ter sido como foi. Eu acho que ela amava a mãe de verdade", completou.

De acordo com ela, o relacionamento terminou em 2015, após a entrevista concedida a Gugu Liberato. "Eu não tinha estrutura nenhuma para comportar ela. Eu sou pobre, sou da periferia. Eu olhei para ela e falei: 'Acabou a minha missão com você'. Eu senti que tinha que fazer algo por ela, eu já tinha feito", comentou.