Reprodução/ Instagram @alane Alane Dias de biquíni

Alane Dias, de 26 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (19) para compartilhar alguns registros do passeio de barco que fez na praia. A ex-BBB posou em meio às paisagens paradisíacas da região litorânea.

As postagens foram feitas no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 4,5 milhões de seguidores. As fotos ainda foram republicadas pelos fãs em outras redes e a influenciadora recebeu elogios.





"Linda demais", opinou uma internauta na rede social de Elon Musk. "Maravilhosa, queria ter o abdômen igual ao seu", prosseguiu uma segunda. "Perfeita é pouco", acrescentou uma terceira.

"O Franciso está muito bem, obrigado! Que mulherão", prosseguiu uma quarta, em referência ao namorado da ex-participante do "Big Brother Brasil 2024". "Nossa, os passeios de feriado já começaram para você! Arrasou no biquíni", finalizou uma quinta.

Relacionamento

Atualmente, Alane Dias namora Francisco Gil, filho da cantora Preta Gil, que faleceu em 20 de julho de 2025, após uma batalha contra o câncer colorretal. A confirmação da relação entre Alane e Francisco aconteceu em maio, depois de meses de especulação pública.

Antigo affair

Antes desse relacionamento, Alane teve um envolvimento breve com o ator José Loreto, conhecido por sua carreira em novelas da Rede Globo. No entanto, os dois não chegaram a assumir um namoro formal.

Carreira

Alane Dias ganhou destaque ao participar do “Big Brother Brasil 2024”, edição vencida por Davi Brito. Após sua saída do reality show, ela construiu uma trajetória como influenciadora digital, promovendo marcas nas redes sociais. Atriz formada, Alane também já revelou o desejo de se consolidar na televisão como intérprete.